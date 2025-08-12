　
愛情修羅場來襲！最容易陷入三角戀的三大星座

▲▼星座,十二星座,愛情,三角戀,風象。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這三個星座魅力難擋，愛情緣分多元發展，也讓三角戀情的火花悄悄燃起。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你曾經同時喜歡上兩個完全不同類型的人嗎？這種情況其實誰都有可能遇上，但國外網站《Bustle》訪問的占星師Theresa Reed指出，有些星座在天性上更容易捲入三角戀，其中風象的三個星座穩坐榜首。Reed解釋，因為這些星座就像一陣風，無法被束縛，在感情裡他們需要足夠的空間與呼吸感，一旦得不到，便會感到躁動，開始尋找新的刺激，也因此更容易置身於三角戀或其他複雜關係中。再加上風象星座的個性多變、魅力十足，能與各式各樣的人擦出火花，他們既能在上一秒表現得深情詩意，下一刻又幽默外向，這讓他們很容易腦中浮現多條人生路線，因此難以做出抉擇，你的星座上榜了嗎？趕快一起看下去吧！

雙子座

▲▼星座,十二星座,愛情,三角戀,風象。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙子座向來以風趣、愛調情著稱，是最可能同時與多人曖昧的星座之一。Reed表示：「他們熱愛自由與多樣性，對雙子來說，生活的調味料就是變化，所以同時與幾個人互動並不罕見。」

作為黃道十二宮的「雙胞胎」，雙子擁有雙重性格，很容易同時愛上兩個能展現他不同面向的人。受水星掌管的雙子，天生需要不斷的心智刺激，他們不僅有時間與精力去經營三角戀，甚至享受其中的戲劇張力、訊息往來與被關注的感覺。不過，這種狀態有時也會讓他們陷入麻煩，因此雙子更需要在感情中坦誠，避免讓對方受傷。

天秤座

▲▼星座,十二星座,愛情,三角戀,風象。（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座由天秤象徵，意味著他們經常在腦中權衡利弊。雖然理論上他們應該果斷，但在感情中卻很容易陷於兩難。受愛神金星掌管的天秤熱衷約會、追尋真愛，也因此容易同時對多個人動心。他們浪漫體質發作時，幾乎可以將任何小事浪漫化，甚至一次約會就覺得自己墜入愛河。

天秤的魅力讓他們不管走到哪裡都吸引追求者，即使不主動，他們身邊也常常同時有數位仰慕者。這種「被喜歡」的感覺對天秤來說極具誘惑，常讓他們卡在兩個人之間，最後選擇的往往是那個努力爭取自己的人，而非若即若離的神秘對象。

水瓶座

▲▼星座,十二星座,愛情,三角戀,風象。（圖／取自免費圖庫pexels）

問問任何一位水瓶座，大多數人都曾在生命中至少經歷一次三角戀。Reed指出，這是因為許多水瓶更喜歡「朋友加一點好處」的關係，而非穩定、可預測、甚至在他們眼中「無聊」的戀情。受反叛之星天王星影響，水瓶一旦感情變得過於嚴肅，很可能就會退縮。他們喜歡保留選擇空間，因此會持續在交友軟體滑人、和前任聯繫，甚至同時與多人互動，於是三角戀的舞台自然就此搭建完成。

此外，水瓶與朋友圈的連結極深，花大量時間建立情感，也增加了對舊識心動的可能性。有時他們在交往中才驚覺，自己其實一直愛著最好的朋友，這種發現往往讓他們陷入尷尬又複雜的局面。

關鍵字：

星座十二星座愛情三角戀風象

