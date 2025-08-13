　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

▲▼星座,十二星座,愛情,分手,失戀,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲分手是自我升級的起點！這3個星座在失戀後，往往會迎來外在或內在的全面蛻變。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當一段感情結束時，心情難免低落，但往往也隱藏著另一層意義，那就是分手後的「大翻修、大升級」（post-breakup glow-up）。這是一個把全部精力重新轉向自己、並大幅改造生活的時刻，幫助你真正往前走。

所謂的glow-up，最先被看見的通常是外在的改變，他們可能看起來更快樂、更有活力、自信度飆升，甚至直接來一場大變身，剪瀏海、換成亮眼的新髮色，或大改穿搭風格。但真正的glow-up，其實發生在內在。結束一段感情後，尤其是擺脫有毒關係的人，可能會開始環遊世界、搬去新城市、養寵物、創業，甚至重返校園。當你再次遇見他們時，你會發現他們不只活得精彩，更重要的是，他們很安定、很自在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照星座特質，有些人特別容易在分手後迎來大轉變。對於那些天生擁抱改變的星座來說，感情的結束往往是全新人生篇章的起點，他們把這當作「自我升級 2.0」的啟動鍵，全力投入。而對另一些人來說，失戀就是最佳的推進燃料，他們會把傷心或憤怒化作行動力，進行徹底的生活改造。短短半年後，他們的人生可能已經面目全非、煥然一新。以下就是國外網站《Bustle》列出的三個分手後最容易華麗轉身的星座，一起來看看是哪三個星座吧！

金牛座

▲▼星座,十二星座,愛情,分手,失戀,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

金牛座是土象星座，由愛之星金星守護，因此當一段感情結束時，他們可能會特別難受，比其他星座更容易感到孤單、心碎、情緒被攪動。但正是這股情感，成為他們完成驚人glow-up的最大動力。

一旦金牛座決定往前走，就絕不回頭。他們會開始早起、建立新的生活作息，把精力全數投資在自我照顧上，像是入手全新的保養組合、剪一顆清爽的新髮型、預約美甲，都是他們的第一步，因為目標就是從內到外都煥然一新。

身為踏實又努力的星座，金牛座甚至會「計畫式」地glow-up：安排行程表上有假期旅行、朋友聚會，還有各種自我犒賞的行程，像按摩、獨自約會。給他們幾個月，你可能會完全認不出來。

天蠍座

▲▼星座,十二星座,愛情,分手,失戀,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

天蠍座由轉化之星冥王星守護，因此在分手後，他們往往會徹底改造人生。感情一結束，他們就像脫掉舊皮一樣，甩掉過去的自己，開始構想全新人生階段。

天蠍座很容易找到變身的理由，而分手更是最佳契機。作為忠誠的水象星座，他們在愛裡總是全情投入，也因此在分手後常被打得措手不及，感到受傷、背叛、迷失。為了讓自己好起來，他們會把所有能量收回，重新投資在自己身上。

天蠍座也不喜歡被看扁。如果是被分手，他們會立下目標，讓自己活得更精彩、更成功。只要稍微有怠惰的念頭，他們就會想起那段往事，讓自己重新燃起幹勁。分手一年後的天蠍，往往是你見過最光彩奪目、最快樂的樣子。

魔羯座

▲▼星座,十二星座,愛情,分手,失戀,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

魔羯座在分手後的爆發力，簡直無人能擋。本來他們就是土象星座中最專注、最有野心的一群，一旦多了「要證明自己」的動機，更是全速前進。

魔羯會把不滿與心碎轉化成推動力，徹底重塑人生。他們不會只是單純地走出來，而是會開創事業、回去進修，甚至直接買房。許多魔羯在分手後才意識到，原來對方一直是自己前進的阻力，因此他們會用更大的成就來補回失去的時間。

魔羯也不是會沉溺悲傷的人。由象徵耐力的土星守護，他們可能會給自己一天的時間難過，然後就收拾情緒、洗個全套「療癒浴」、換上最佳狀態的服裝，重新投入人生戰場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

科展涉抄襲中一中女學霸　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

科展涉抄襲中一中女學霸　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

科展抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系　母校回應了

不斷更新／颱風楊柳登陸　「今日停班停課」一次看

週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

快訊／楊柳來襲！　南投「再1鄉鎮」宣布：12:30起停班停課

菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

綠島「17級陣風」有多狂？當地人第一視角曝　全嚇傻：望平安

中颱楊柳登陸　黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

【神明也敢惹？】女子偷錢母+潑神像液體 被抓竟說是「紓壓」

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

更多熱門

相關新聞

8月13日星座運勢／魔羯桃花旺！驚爆「有人暗戀」

8月13日星座運勢／魔羯桃花旺！驚爆「有人暗戀」

小孟老師每日星座運勢解析，8月13日如下：

戀愛中情緒最穩定星座Top 3

戀愛中情緒最穩定星座Top 3

愛情修羅場來襲！最容易陷入三角戀的三大星座

愛情修羅場來襲！最容易陷入三角戀的三大星座

婚後最靠得住的三大星座男！

婚後最靠得住的三大星座男！

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增

關鍵字：

星座十二星座愛情分手失戀成長

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面