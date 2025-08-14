南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅談判持續進行中，近期半導體關稅出現樂觀訊號，但社會熱議「對等關稅稅率」為何沒有納入「不疊加」條款。中華經濟研究院長連賢明直言，不疊加是極少數例外，全球目前只有歐盟與日本成功爭取，就連韓國砸下3500億美元投資美國都換不到，「台灣談到一半就有？韓國總統不是哭死！」不過，國民黨立委馬文君今（14日）質疑，美韓有自由貿易協定，所以韓國工具機輸美是0%關稅，因此只課徵15%關稅。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說，（原關稅）基本上應該是零關稅。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

針對中經院院長連賢明說韓國花3500億沒有換到不疊加關稅，不疊加是例外，國民黨立委馬文君質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣時表示，韓國跟美國本來就有自由貿易協定，所以韓國工具機輸美是零關稅，只有15%？

顏慧欣則說，（原關稅）基本上應該是零關稅。馬文君則強調，韓國很清楚知道其最大競爭對手就是台灣，工具機是台灣非常重要、優質、具競爭力的產業，但經貿辦還自掀底牌說要比日韓低，這是給川普以韓制台、以台制韓？底牌通通掀了，到最後連談的籌碼都沒有，現在還在暫時性、滾動性談判，韓國15%還不用疊加，那台灣可以競爭什麼？