南韓前總統夫人出庭念中國古詩　感嘆「花無十日紅」上陸媒熱搜

▲南韓前第一夫人金建希12日前往首爾中央地方法院出庭，結束後低頭沉默。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

南韓前第一夫人金建希因涉嫌貪腐案，昨12日晚間遭法院正式批捕，並被收押於單人牢房。該起事件引起大陸媒體關注，大量引用韓媒《朝鮮日報》報導，金建希出庭受審，提到一句中國的古詩「花無十日紅」，被韓媒解讀，「權利只是一時。」大量被陸媒轉載報導，甚至上熱搜話題。

南韓前總統尹錫悅夫人金建希因涉及炒股、介選及收賄等多項指控，昨12日深夜遭法院裁定收押，成為南韓憲政史上首對同時被羈押的前總統夫妻，2人分別關押在不同看守所。

消息一出，引起大陸媒體高度關注，尤其是金建希遭到收押的動態報導，不少陸媒引用韓媒《朝鮮日報》報導，當日上午金建希出庭，接受逮捕必要性審查時，特地提到一句中國的古詩「花無十日紅」。當晚，金建希被法院批捕，收押在單人牢房。

「花無十日紅」出自宋代詩人楊萬里的《臘前月季》，原文是「只道花無十日紅，此花無日不春風。」寓意世事變幻，繁華不再，不少陸媒引用韓媒報導稱，「權力只是一時的。」

今年4月，金建希的丈夫尹錫悅被彈劾總統職務後，金建希就失去了第一夫人的地位，也失去了權力。

▲南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

金建希曾是南韓政壇最受矚目的女性之一。2022年尹錫悅當選總統後，她以第一夫人身份多次在國際場合亮相，卻因涉嫌收受名牌包、珠寶及企業利益輸送等爭議，屢成媒體焦點。其行事風格和對外形象，長期在輿論場上引發兩極化評價。

隨著丈夫的下台，金建希瞬間失去第一夫人地位與政治庇護，法律追訴隨即加速。根據南韓檢方指控，金建希涉嫌在尹錫悅任內收受企業提供的高價禮物，並涉及與財閥有關的不當利益交換。檢方表示，其行為可能觸犯貪污與受賄相關法條，情節重大且有湮滅證據之虞，因此申請羈押獲法院批准。

批捕當晚，金建希被送往首爾拘留所，單獨關押在一間面積不足10平方公尺的牢房，房內僅有床鋪與簡單生活用品。韓媒形容，這位曾在青瓦台享有高規格待遇的前第一夫人，如今生活環境「天壤之別」，象徵其權勢消逝的戲劇性轉折。