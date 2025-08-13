散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

▲國安會副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對台灣社會近年有許多「疑美論」的討論，國安會副秘書長林飛帆13日接受Yahoo網路節目訪問時表示，中國最終要達到讓台灣內部混亂、外部沒有盟友的目的，剩下被孤立的台灣，最後只能回到一中跟九二共識框架。

林飛帆表示，最直接的理解一件事，為何會有「疑美論」，縱然有時事因素存在，但「疑美論」對什麼人或國家最有幫助？答案就是中國。

林飛帆指出，中國為何要散播這些訊息？有幾個層次跟目的，首先是要分裂台灣社會，盡可能造成內部不團結跟混亂；第二是要削弱台灣對於盟友的信任。換言之，其最終要達到，「內部混亂，外部沒有盟友」的目的，剩下被孤立的台灣，目的就是要孤立台灣。

林飛帆表示，七月漢光演習軸線中，有很多假訊息操作，刻意放大軍車跟民用車的新聞，總歸很清楚，是要削弱信心跟內部團結，削弱外部盟友的信任，最後孤立，下一個目的，就是要台灣只能回到一中跟九二共識框架，這目的很清楚的。

林飛帆認為，必須要花更多心力跟民眾說明，確實需要更多說明，同時也更有信心，這是政府要加強的工作，去年520以來到現在，花很多心力在社會韌性，就是信心建立，不是只有上節目說明，還有實質工作，讓民眾知道在不同層面都有努力，不管是政府或民間，都可以在危急時刻扮演角色，這樣大家才可以更有韌性。