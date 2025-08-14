台南溪北停電逾2萬戶已修復8成　黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

▲黃偉哲前往台電新營區營業處關心楊柳颱風災後復電進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

楊柳颱風強風吹襲，台南溪北及沿海地區13日下午起陸續停電，受影響戶數一度達2萬7160戶，台電新營區處統計，截至14日上午8時已搶修完成2萬1196戶，復電率約八成，市長黃偉哲上午前往新營區營業處出席「0813楊柳颱風災後搶修會議」，向第一線搶修人員致謝，並要求市府各單位與台電持續合作，加快全面復電腳步。

黃偉哲市長表示，颱風眼13日自大北門區掠過，造成多起停斷電事故，13日晚上9時50分仍有約1萬6000戶停電，14日晨已降至約5000多戶，顯示台電風雨中搶修成效顯著。他感謝台中、雲林、彰化、屏東等地支援工班投入搶修，也希望趁機同步強化脆弱電網，提升城市防災韌性。

台電指出，颱風帶來超過10級陣風，麻豆、北門、下營等區出現饋線跳脫，鹽水因屋頂吹落致高壓線路斷裂，官田則因樹竹觸碰設備導致變壓器損壞。新營區處已動員147名人員、17組承攬商及逾60台機具日夜趕工，尚有5963戶待復電，14日將集中處理零星民生用戶，並優先恢復火車、自來水、通訊等公共設施供電。民眾可透過台電APP、官網或撥打1911客服查詢最新進度。