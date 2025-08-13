「盧秀燕要選總統就要當黨主席」　趙少康：讓朱立倫連任好嗎？

▲前中廣董事長趙少康認為，盧秀燕要選總統就要當黨主席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨即將舉行黨主席改選，黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕，近日卻傳出無意參選等消息。前中廣董事長趙少康今（13日）受訪時直言，如果盧秀燕2028年要選總統，那就要選黨主席，要接受挑戰，因為藍營支持者也希望看到一個敢接受挑戰的候選人，而且到時候別人當黨主席會有什麼規劃不知道；若盧秀燕執意不選，那朱立倫繼續當黨主席，或者是台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文都可能是選項。

趙少康說，盧秀燕本人還沒有說絕不選國民黨主席，可能要等823之後才更清楚，823台中市原縣區有3人要奮戰，佔了被罷7人中的3人共43%，幾乎一半。盧秀燕必須全力以赴守護3人。

趙少康表指出，現任黨主席朱立倫有功有過，目前看起來連任機率很高，「但這樣對國民黨是好事嗎？」總統大選提名不辦初選，如果辦自己就參加了，而對侯友宜提名拖拖拉拉拖了5個月，活活把侯友宜拖死，又把郭台銘搞出來，讓局勢更混亂，輔選也不力，尤其最重要的選前之夜造勢活動，居然被民眾黨前主席柯文哲搶去TVBS的轉播時段，讓人真的以為柯文哲坐二搶一，不可思議，實在很荒唐！

趙少康語重心長表示，若盧秀燕不當主席，別人可能會扯後腿。

