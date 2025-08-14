女更衣室裝針孔　高中教師落網：偷拍讓我開心

▲高中教師因涉嫌在校內女性更衣室裝設針孔而被捕，他供認不諱並坦承「我覺得偷拍很有趣」。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本栃木縣某高中教師因涉嫌在校內女性更衣室裝設針孔而被捕，他供認不諱並坦承「我覺得偷拍很有趣」「偷拍讓我開心」。該校內有十多處針孔攝影機，警方也進一步調查。

綜合《讀賣新聞》《NHK》報導，1名任職於栃木縣立某高中的38歲教師古口大輔，因涉嫌於8月上旬在學校的女更衣室內裝針孔攝影機被捕；目前校內發現有十多處被裝有針孔攝影機，警方正進一步深入調查。

警方說明，古口涉嫌於8月上旬闖入學校內的女性更衣室，在天花板檢修口裝設針孔攝影機進行偷拍，在調查過程中，古口供認不諱，並聲稱「偷拍讓我感到很開心」「偷拍讓我感到很開心」。

自8月起，該校校內包含女性更衣室、女廁等，十多處共20台以上均被裝設針孔攝影機，警方獲報後展開調查，同時也對女更衣室以外的其他針孔攝影機進一步調查。

對於有高中教師被捕一事，栃木縣教育委員會教育長中村千浩直言極為痛心，「這辜負了縣民的信任，在此向大家致上誠摯歉意」，同時強調會確認事實關係後嚴正處理，並致力使教職員提供自覺。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿



更多鏡週刊報導

揚言虐殺AKB前成員 前科大阪男辯遭粉絲攻擊憤而發文

以死控訴司法！「在我面前槍斃柯文哲」 陳佩琪再喊明法院跳樓

景福宮寫下「川普總統」 南韓79歲男被捕遭送醫治療