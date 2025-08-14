雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善12日主持「雲林縣不用品循環館」揭牌儀式。她表示，循環館主要提供民眾二手物回收及索取，民眾將家中勘用但已少用或用不到物品送到循環館，透過專業師修整後，提供給其他民眾兌換；另該館會不定期辦理交換日供民眾交換不用品，讓物盡其用，實現資源全循環、零廢棄目的。

雲林縣不用品循環館—轉轉屋位於斗六市八德里豐興路265號。張麗善指出，轉轉屋是環保局推動「2030雲林縣垃圾全循環」政策的重要指標，感謝議會大力支持與關心。民眾將不需要但仍堪用的母嬰用品，如嬰兒推車、學步車、汽車座椅、集乳器、繪本、腳踏車等捐贈，經場館專業師傅修整後，提供有需要的民眾兌換使用，讓這些玩具、日常用品、書藉等繼續發揮價值。





環保局副局長黃富義表示，「雲林縣不用品循環館」主要提供民眾將家中不需要但仍堪用、未損壞的不用品提供給有需求的人。場館定期聘請專業師傅進駐維修、整理或改造，提供給有需要的人及家庭使用。這些經過修整過的「不用品」若數量足夠，也會捐給縣內社福或慈善機構，達到「物盡其用」的目標，實踐2030一般廢棄物全循環政策及SDGs永續發展目標。

黃富義指出，「雲林縣不用品循環館」本年度募集及展示的物品以母嬰用品為主，包括嬰兒推車、座椅、學步車、玩具、衣服鞋襪、布料提包、繪本等，也有腳踏車及各種家用品，歡迎大家可多到場館逛逛。開館時間為每星期三至星期日，上午8；00～12: 00、下午13；30～17；30，每星期一、星期二及國定假日休館。

另每星期三、四、五、六安排專業裁縫老師、腳踏車師傅及電器等專業維修師傅輪流駐館服務，可幫民眾現場簡易維修及整理，也提供民眾不用品交換，民眾提供的物品由館方邀集專業師傅評估後列冊，供民眾登記索取，歡迎各界提供物資，未來也會每月舉辦活動，歡迎民眾踴躍參加。

