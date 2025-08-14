　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善12日主持「雲林縣不用品循環館」揭牌儀式。她表示，循環館主要提供民眾二手物回收及索取，民眾將家中勘用但已少用或用不到物品送到循環館，透過專業師修整後，提供給其他民眾兌換；另該館會不定期辦理交換日供民眾交換不用品，讓物盡其用，實現資源全循環、零廢棄目的。

雲林縣不用品循環館—轉轉屋位於斗六市八德里豐興路265號。張麗善指出，轉轉屋是環保局推動「2030雲林縣垃圾全循環」政策的重要指標，感謝議會大力支持與關心。民眾將不需要但仍堪用的母嬰用品，如嬰兒推車、學步車、汽車座椅、集乳器、繪本、腳踏車等捐贈，經場館專業師傅修整後，提供有需要的民眾兌換使用，讓這些玩具、日常用品、書藉等繼續發揮價值。

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
環保局副局長黃富義表示，「雲林縣不用品循環館」主要提供民眾將家中不需要但仍堪用、未損壞的不用品提供給有需求的人。場館定期聘請專業師傅進駐維修、整理或改造，提供給有需要的人及家庭使用。這些經過修整過的「不用品」若數量足夠，也會捐給縣內社福或慈善機構，達到「物盡其用」的目標，實踐2030一般廢棄物全循環政策及SDGs永續發展目標。

黃富義指出，「雲林縣不用品循環館」本年度募集及展示的物品以母嬰用品為主，包括嬰兒推車、座椅、學步車、玩具、衣服鞋襪、布料提包、繪本等，也有腳踏車及各種家用品，歡迎大家可多到場館逛逛。開館時間為每星期三至星期日，上午8；00～12: 00、下午13；30～17；30，每星期一、星期二及國定假日休館。

另每星期三、四、五、六安排專業裁縫老師、腳踏車師傅及電器等專業維修師傅輪流駐館服務，可幫民眾現場簡易維修及整理，也提供民眾不用品交換，民眾提供的物品由館方邀集專業師傅評估後列冊，供民眾登記索取，歡迎各界提供物資，未來也會每月舉辦活動，歡迎民眾踴躍參加。

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「雲林縣不用品循環館」開幕，該館提供民眾二手物回收及索取。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發1萬元確定！　發放時程看這裡
分屍女友「肝臟丟馬桶」　變態男再判無期徒刑
駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺狂塞27面路牌
吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」　KID坤達秒變沉重
王文淵拍板！　台塑集團今年調薪2％
郭智輝爆關稅開獎前設宴「當我們快樂在一起」　經濟部回應了
闖日本平交道「拍照打卡」遭撞死　台女遊客身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藝術夏令營人氣爆棚　「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

風災受損「先拍照後清理」　屏東財稅局：30天內可申請減免稅

爭分奪秒搶救生命！　南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

屏東醉婦癱坐路旁臉部瘀青拒送醫　內埔警消耐心勸導卸心防

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成　黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

51歲美容師摔傷失業不氣餒　靠職訓轉戰健身界當講師

台中東勢山城之光　牛稼莊主廚李浡紳獲廚藝雙金帽獎

楊柳強襲台東「光電板遭吹飛」！恐怖瞬間曝光

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

藝術夏令營人氣爆棚　「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

風災受損「先拍照後清理」　屏東財稅局：30天內可申請減免稅

爭分奪秒搶救生命！　南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

屏東醉婦癱坐路旁臉部瘀青拒送醫　內埔警消耐心勸導卸心防

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成　黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

51歲美容師摔傷失業不氣餒　靠職訓轉戰健身界當講師

台中東勢山城之光　牛稼莊主廚李浡紳獲廚藝雙金帽獎

楊柳強襲台東「光電板遭吹飛」！恐怖瞬間曝光

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

赫士盟攜手新加坡一星主廚　祥雲龍吟舊址打造全新日料「亘一郎」

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

藝術夏令營人氣爆棚　「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

李浡紳獲廚藝雙金帽獎

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

更多熱門

相關新聞

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

新北市政府今（13日）召開市政會議，由環保局以「環保最前線 守護新北每一天」進行專題報告，新北市長侯友宜表示，面對環境挑戰與全球淨零趨勢，環保局積極運用科技、智慧與大數據提升環保服務效能，具體實踐「環境服務零距離、環境保護零容忍、環境永續零負擔」的智慧升級行動力，並結合政府、企業與市民的力量，共同打造永續環境。

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

關鍵字：

環保雲林不用品循環雲林縣不用品循環館

讀者迴響

熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面