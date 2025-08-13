雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

▲雲林縣警察局於暑假期間舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提倡青少年暑期從事健康休閒活動，深化青少年犯罪預防工作，雲林縣警察局少年警察隊與雲林縣沐馨服務協會、雲林科技大學地方創生第四聯隊合作，並獲亞德客有美公益慈善基金會支持，於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。透過攀樹挑戰、生態教育、芋粿與香氛蠟片 DIY 等活動，陪伴弱勢家庭孩童建立自信、認識環境，翻轉暑假時光，也翻轉對自己的看見。

活動由專業攀樹教練團隊帶領，結合戶外高繩訓練與自然引導，青少年們在層層枝葉間學習專注、突破自我，不僅挑戰高度，也跨越內在的不安與恐懼。搭配場域中的環境教育、生態導覽，以及實作體驗課程如芋粿製作、香氛蠟片DIY，更讓學習過程兼具感官體驗與文化連結，深植「從生活中學習」的理念。

此外，少年隊的法治宣導內容著重在暑期青少年安全保護的反詐、反毒、反性剝削及反賭博等議題，提醒青少年在使用網路時應留意假網路購物詐騙、假遊戲點數及虛擬寶物詐騙、假求職詐騙等詐騙手法，並帶著青少年們認識毒品的種類，並教導新興毒品的辨識方式，透過互動方式，讓青少年在輕鬆氛圍中吸收重要法律知識，學習如何自我保護。

此次參與營隊的青少年多來自單親、隔代教養與經濟弱勢家庭，平時缺乏穩定照顧與參與戶外活動的機會。沐馨協會透過長期課輔與社區陪伴服務，本次活動不以開放報名為參加標準，而是以「主動邀請」方式邀這群缺乏資源的孩子參與，以實際需求為核心，並投注人力挨家通知、規劃接送搭車至活動地點等事宜，只為讓他們能被「看見、接住、陪伴」，擁有參與多元體驗活動的機會。

雲林縣警察局局長黃富村表示，少年犯罪問題不能單靠懲處解決，預防與陪伴才是真正的關鍵，警方除了打擊犯罪，也用實際行動守護青少年的未來。本次活動結合少年隊同仁的實地宣導，透過互動的方式提升青少年的法治意識與自我保護能力，引導青少年重新連結真實的人際與自然，讓防治觀念與關懷行動並行。

黃富村也肯定營隊的跨域合作模式，結合沐馨協會在地服務經驗、雲科大學生的創意與執行力，以及企業基金的資源挹注，展現公私協力推動地方創生與青少年支持的實質成果。未來警方將持續深化青少年犯罪預防策略，推動更多具啟發性、教育性與陪伴意義的各項宣導活動，讓每一位孩子都有機會在被理解與被相信的過程中，成為更有力量的自己。

