　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

▲雲林縣警察局於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局於暑假期間舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提倡青少年暑期從事健康休閒活動，深化青少年犯罪預防工作，雲林縣警察局少年警察隊與雲林縣沐馨服務協會、雲林科技大學地方創生第四聯隊合作，並獲亞德客有美公益慈善基金會支持，於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。透過攀樹挑戰、生態教育、芋粿與香氛蠟片 DIY 等活動，陪伴弱勢家庭孩童建立自信、認識環境，翻轉暑假時光，也翻轉對自己的看見。

活動由專業攀樹教練團隊帶領，結合戶外高繩訓練與自然引導，青少年們在層層枝葉間學習專注、突破自我，不僅挑戰高度，也跨越內在的不安與恐懼。搭配場域中的環境教育、生態導覽，以及實作體驗課程如芋粿製作、香氛蠟片DIY，更讓學習過程兼具感官體驗與文化連結，深植「從生活中學習」的理念。

此外，少年隊的法治宣導內容著重在暑期青少年安全保護的反詐、反毒、反性剝削及反賭博等議題，提醒青少年在使用網路時應留意假網路購物詐騙、假遊戲點數及虛擬寶物詐騙、假求職詐騙等詐騙手法，並帶著青少年們認識毒品的種類，並教導新興毒品的辨識方式，透過互動方式，讓青少年在輕鬆氛圍中吸收重要法律知識，學習如何自我保護。

▲雲林縣警察局於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次參與營隊的青少年多來自單親、隔代教養與經濟弱勢家庭，平時缺乏穩定照顧與參與戶外活動的機會。沐馨協會透過長期課輔與社區陪伴服務，本次活動不以開放報名為參加標準，而是以「主動邀請」方式邀這群缺乏資源的孩子參與，以實際需求為核心，並投注人力挨家通知、規劃接送搭車至活動地點等事宜，只為讓他們能被「看見、接住、陪伴」，擁有參與多元體驗活動的機會。

雲林縣警察局局長黃富村表示，少年犯罪問題不能單靠懲處解決，預防與陪伴才是真正的關鍵，警方除了打擊犯罪，也用實際行動守護青少年的未來。本次活動結合少年隊同仁的實地宣導，透過互動的方式提升青少年的法治意識與自我保護能力，引導青少年重新連結真實的人際與自然，讓防治觀念與關懷行動並行。

黃富村也肯定營隊的跨域合作模式，結合沐馨協會在地服務經驗、雲科大學生的創意與執行力，以及企業基金的資源挹注，展現公私協力推動地方創生與青少年支持的實質成果。未來警方將持續深化青少年犯罪預防策略，推動更多具啟發性、教育性與陪伴意義的各項宣導活動，讓每一位孩子都有機會在被理解與被相信的過程中，成為更有力量的自己。

▲雲林縣警察局於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局於暑假期間共同舉辦「翻越枝梢．看見未來」兒少自然探索營。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員　籲市民包容體諒

強風豪雨釀招牌掉落　南警火速清除確保人車平安

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

南投樂樂定點臨時托育「中午不休息」　加碼幫爸媽拚經濟

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員　籲市民包容體諒

強風豪雨釀招牌掉落　南警火速清除確保人車平安

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

南投樂樂定點臨時托育「中午不休息」　加碼幫爸媽拚經濟

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

中信銀科技創新積極防詐！打造安全金融環境　獲表揚「積極投入防詐之金融機構」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

地方熱門新聞

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

嘉義長庚楊柳颱風門診調整通告

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

中颱楊柳登陸黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建跨國真情最暖力量

更多熱門

相關新聞

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

在雲林麥寮這片靠海的小鎮，醫學世界對許多孩子來說曾經遙不可及。因地緣與資源限制，他們鮮少有機會接觸專業醫學知識。不過，今年暑假，立委劉建國與馬偕醫學院攜手，把一場專屬孩子們的「馬偕小小醫學營」搬進麥寮國小，讓醫學知識就在教室裡開花結果。

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

關鍵字：

青少年犯罪預防活動雲林

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面