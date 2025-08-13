立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

▲麥寮小鎮迎來醫學種子，馬偕營隊帶70童認識人體奧秘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在雲林麥寮這片靠海的小鎮，醫學世界對許多孩子來說曾經遙不可及。因地緣與資源限制，他們鮮少有機會接觸專業醫學知識。不過，今年暑假，立委劉建國與馬偕醫學院攜手，把一場專屬孩子們的「馬偕小小醫學營」搬進麥寮國小，讓醫學知識就在教室裡開花結果。

8月12日至15日的四天營期，共有將近70名升四至六年級的麥寮國小學童參加，由34名馬偕醫學院的大哥哥、大姊姊擔任輔導員。這群大學生們籌備了近半年，雖然颱風逼近，他們依然風雨無阻，帶著滿滿的熱情與專業來到孩子們身邊。

馬偕醫學院主任邱美妙表示，本次營隊課程多元且生動，涵蓋醫學、護理、聽力、語言、視光與醫檢等領域。孩子們親手進行「豬心解剖」、認識骨骼與器官構造，體驗人體的奧秘；透過手語課程認識聾人文化，學會尊重與包容；「你不知道的eye」單元則揭開眼睛結構與疾病防治的祕密；「人體萬花筒」帶領孩子探索大腦、胃部、肺臟等器官；還有熱鬧的運動會，讓團隊合作精神自然萌芽。

立委劉建國強調，透過這樣的營隊，不只讓孩子提早接觸醫療與護理知識，更提升自我保健意識，為將來培養醫護人才埋下種子。他也鼓勵孩子們回家後，把學到的知識分享給父母、阿公阿嬤，帶動社區改變衛生與生活習慣，讓健康成為在地的日常。

對這群來自不同背景的大學生而言，這不只是一次教學任務，更是關懷地方、服務社會的實踐。他們用行動告訴孩子們「醫學不只是書本上的知識，更是守護彼此的力量」。

▲馬偕醫學營點亮麥寮孩子的醫學夢。（圖／記者游瓊華翻攝）