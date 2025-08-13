　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

▲麥寮小鎮迎來醫學種子，馬偕營隊帶70童認識人體奧秘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲麥寮小鎮迎來醫學種子，馬偕營隊帶70童認識人體奧秘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在雲林麥寮這片靠海的小鎮，醫學世界對許多孩子來說曾經遙不可及。因地緣與資源限制，他們鮮少有機會接觸專業醫學知識。不過，今年暑假，立委劉建國與馬偕醫學院攜手，把一場專屬孩子們的「馬偕小小醫學營」搬進麥寮國小，讓醫學知識就在教室裡開花結果。

8月12日至15日的四天營期，共有將近70名升四至六年級的麥寮國小學童參加，由34名馬偕醫學院的大哥哥、大姊姊擔任輔導員。這群大學生們籌備了近半年，雖然颱風逼近，他們依然風雨無阻，帶著滿滿的熱情與專業來到孩子們身邊。

馬偕醫學院主任邱美妙表示，本次營隊課程多元且生動，涵蓋醫學、護理、聽力、語言、視光與醫檢等領域。孩子們親手進行「豬心解剖」、認識骨骼與器官構造，體驗人體的奧秘；透過手語課程認識聾人文化，學會尊重與包容；「你不知道的eye」單元則揭開眼睛結構與疾病防治的祕密；「人體萬花筒」帶領孩子探索大腦、胃部、肺臟等器官；還有熱鬧的運動會，讓團隊合作精神自然萌芽。

立委劉建國強調，透過這樣的營隊，不只讓孩子提早接觸醫療與護理知識，更提升自我保健意識，為將來培養醫護人才埋下種子。他也鼓勵孩子們回家後，把學到的知識分享給父母、阿公阿嬤，帶動社區改變衛生與生活習慣，讓健康成為在地的日常。

對這群來自不同背景的大學生而言，這不只是一次教學任務，更是關懷地方、服務社會的實踐。他們用行動告訴孩子們「醫學不只是書本上的知識，更是守護彼此的力量」。

▲麥寮小鎮迎來醫學種子，馬偕營隊帶70童認識人體奧秘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲馬偕醫學營點亮麥寮孩子的醫學夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員　籲市民包容體諒

強風豪雨釀招牌掉落　南警火速清除確保人車平安

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

南投樂樂定點臨時托育「中午不休息」　加碼幫爸媽拚經濟

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員　籲市民包容體諒

強風豪雨釀招牌掉落　南警火速清除確保人車平安

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

立委劉建國促醫學下鄉　聯手馬偕營隊為雲林童打開醫學之門

南投樂樂定點臨時托育「中午不休息」　加碼幫爸媽拚經濟

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

中信銀科技創新積極防詐！打造安全金融環境　獲表揚「積極投入防詐之金融機構」

【禮物反應兩樣情】阿嬤淡定微笑　狗激動炸裂狂奔XD

地方熱門新聞

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

嘉義長庚楊柳颱風門診調整通告

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

中颱楊柳登陸黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建跨國真情最暖力量

更多熱門

相關新聞

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

因應楊柳颱風襲台，台電雲林區營業處今日上午8:00成立「緊急應變小組」，整備自有人力及承攬商逾200多位工程人員、出動236輛搶修車輛及近80具搶修機具，動員最大能量投入修復作業，全力戒備待命。

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

關鍵字：

雲林馬偕醫學院醫學營立委劉建國學童

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面