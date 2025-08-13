　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

楊柳颱風13日下午自台南七股附近出海，雖逐漸遠離，但外圍環流持續帶來間歇性強風豪雨，台南市長黃偉哲當晚馬不停蹄，一口氣主持市府第三次防颱工作會報，並直奔麻豆區災害防救辦公室送上宵夜，慰勞堅守第一線的防災人員。

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

晚間6時，黃偉哲於市府災害應變中心聽取各局處災情通報與復原進度，逐項檢視前一階段指令的執行情況。他強調，天災挑戰未歇，所有單位必須持續維持高度警戒，加快災後修復與民生服務，讓市民生活早日回到正軌。

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲要求市府團隊即時掌握各區需求，確保救助與物資發放不遺漏，並提醒所有投入救災人員注意自身安全。針對溪北及沿海部分地區因電桿、電線受損導致停電，他請相關單位全力搶修、加速復原。據統計，截至晚間6時，南市EMIC系統無積淹水通報，災情通報157件，已處理62件、95件持續進行中，主要為電線垂落及變電箱受損。

工務局回報，路樹倒塌傾斜12件（已處理8件）、路燈故障4件（已處理2件）、廣告招牌掉落4件（均已完成處理）；一處電桿倒塌為有線電視纜線，已完成現場整理，後續由相關單位接手。水利局則出動513台移動式抽水機、66座抽水站整備，並預佈504台抽水機，完成1,840座水閘門檢修，全市60座滯洪池正常運作。民政局統計，目前疏散撤離15區31里，共619人撤離，其中571人依親、48人安置於收容所。

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

晚間視察行程結束後，黃偉哲深夜前往麻豆區公所，帶來熱騰騰宵夜，親自向防災團隊致意。他感謝同仁在深夜仍24小時值勤，與市府及各單位緊密合作，確保居民在風雨中獲得支持與保障。他並提醒民眾，雖颱風主體遠離，外圍環流影響仍可能持續數日，應防範積水、土石流與強陣風，並留意官方發布的最新警示資訊。

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙露思假公益事件又反轉！
楊柳非常猛「過山穿尾」威力仍中颱中段班　竟讓北台灣吹一天強風
消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【滿載幸福】阿公每次騎歐兜邁出門…都帶回孫女的最愛

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳襲台30萬戶停電！台電搶修剩4萬戶　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　FTISLAND、權恩妃周末開賣

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

楊柳颱風狂掃！全台1失蹤112傷　災情曝光

G級女偶像「失控濺血片」瘋傳！腳踩玻璃狂砸家電嚇壞網：嗑藥？

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈！一路向西將再度登陸

保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」全押分科她緊張到失眠

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

7/31全台手機大斷訊　中華電信宣布：補償8%月租

「金融審查」擴大！PayPal宣布限縮Steam金流　全球百萬玩家哀號

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

地方熱門新聞

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

更多熱門

相關新聞

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

中央氣象署今（13日）晚8時30分持續針對中度颱風「楊柳」發布海陸報，由於楊柳持續朝西北西快速移動，最快明天凌晨就會登陸中國大陸，雖在通過金門時仍會帶來風雨，花東苗中投已脫離其暴風圈，預估最快今夜本島、澎湖就可以脫離暴風範圍，解除陸上警報，海上警報則最快明天清晨、上午可以脫離。

LIVE／楊柳閉眼衝過台灣　氣象署最新說明

LIVE／楊柳閉眼衝過台灣　氣象署最新說明

男鐵鎚砸老闆娘後腦　判決曝光

男鐵鎚砸老闆娘後腦　判決曝光

楊柳颱風台南停電近2萬戶台電全力搶修尚餘2783戶待復電

楊柳颱風台南停電近2萬戶台電全力搶修尚餘2783戶待復電

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

關鍵字：

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲防颱會報宵夜

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

更多

最夯影音

更多

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面