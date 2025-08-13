楊柳颱風台南七股出海　黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

▲黃偉哲主持防颱工作會報，並於深夜前往麻豆區公所，送上宵夜慰勞防災人員辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

楊柳颱風13日下午自台南七股附近出海，雖逐漸遠離，但外圍環流持續帶來間歇性強風豪雨，台南市長黃偉哲當晚馬不停蹄，一口氣主持市府第三次防颱工作會報，並直奔麻豆區災害防救辦公室送上宵夜，慰勞堅守第一線的防災人員。

晚間6時，黃偉哲於市府災害應變中心聽取各局處災情通報與復原進度，逐項檢視前一階段指令的執行情況。他強調，天災挑戰未歇，所有單位必須持續維持高度警戒，加快災後修復與民生服務，讓市民生活早日回到正軌。

黃偉哲要求市府團隊即時掌握各區需求，確保救助與物資發放不遺漏，並提醒所有投入救災人員注意自身安全。針對溪北及沿海部分地區因電桿、電線受損導致停電，他請相關單位全力搶修、加速復原。據統計，截至晚間6時，南市EMIC系統無積淹水通報，災情通報157件，已處理62件、95件持續進行中，主要為電線垂落及變電箱受損。

工務局回報，路樹倒塌傾斜12件（已處理8件）、路燈故障4件（已處理2件）、廣告招牌掉落4件（均已完成處理）；一處電桿倒塌為有線電視纜線，已完成現場整理，後續由相關單位接手。水利局則出動513台移動式抽水機、66座抽水站整備，並預佈504台抽水機，完成1,840座水閘門檢修，全市60座滯洪池正常運作。民政局統計，目前疏散撤離15區31里，共619人撤離，其中571人依親、48人安置於收容所。

晚間視察行程結束後，黃偉哲深夜前往麻豆區公所，帶來熱騰騰宵夜，親自向防災團隊致意。他感謝同仁在深夜仍24小時值勤，與市府及各單位緊密合作，確保居民在風雨中獲得支持與保障。他並提醒民眾，雖颱風主體遠離，外圍環流影響仍可能持續數日，應防範積水、土石流與強陣風，並留意官方發布的最新警示資訊。