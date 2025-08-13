容量將從256GB起跳？iPhone 17 Pro售價傳調漲50美元

▲iPhone17 Pro模型機渲染圖。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

根據中國爆料者「剎那數碼（Instant Digital）」在微博的最新消息，蘋果即將推出的iPhone 17 Pro最低售價將比iPhone 16 Pro高出50美元，來到1,049美元（約新台幣34,000元），但基礎容量將由128GB加倍至256GB。

目前iPhone 16 Pro 128GB售價為999美元起，256GB版本則為1,099美元。相較之下，iPhone 16 Pro Max已從256GB起跳，售價1,199美元，兩款Pro機型最高可選配至1TB儲存空間。

消息指出，此舉類似蘋果在2023年iPhone 15 Pro Max的做法，當時取消了128GB版本，讓起售價提升至1,199美元，但同時提升了基礎容量。外界認為，若iPhone 17 Pro採取相同策略，將被視為「小幅加價換取更大容量」，對消費者而言或許更具吸引力，且有助於簡化產品線。

包括《華爾街日報》與券商Jefferies先前也曾報導，蘋果有意在iPhone 17全系列上調售價50美元，主因是零件成本與中國相關關稅上升。剎那數碼曾多次準確爆料蘋果資訊，包括iPhone 14黃色款推出、iPhone 15磨砂玻璃背板、iPhone 15 Pro的空間錄影功能、M4 iPad Pro的奈米紋理顯示器，以及iPhone 16 Pro的電池規格。

依據傳聞，蘋果將於台灣時間9月9日或10日凌晨舉行發表會，並在19日起陸續開賣新機，屆時各項售價與規格謎團也將正式揭曉。

