社會 社會焦點 保障人權

雲林婦醫院上廁所「失蹤8年」！法院宣告死亡　兒一句話惹鼻酸

▲台大醫院雲林分院。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲失智婦人在醫院上廁所，結果失蹤8年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

雲林患有失智症的許姓婦人2017年在台大醫院雲林分院照顧丈夫時，凌晨上廁所後離奇失蹤，至今未尋獲。家屬多年尋人未果，依民法規定向法院聲請死亡宣告，法官審酌證據後裁定許婦於2024年12月4日死亡。兒子雖已為母親辦理儀式後事，仍堅信母親可能尚在人世，這輩子絕對不會放棄找尋，盼望奇蹟發生。

2017年12月4日凌晨，許婦在斗六院區陪伴中風的丈夫，與媳婦一同照顧期間起身如廁，卻遲遲未回。媳婦找遍各樓層未果，向院方求助並報警。警方與院方立即調閱院內及周邊監視器，卻未捕捉到許婦離開的影像。多年來家屬尋遍親友、各地宮廟，仍無線索。

許婦兒子回憶，為尋母親，他曾暫停工作，甚至多次騎機車往返三十公里至醫院搜索，也曾登報協尋，並向民代與地方首長求助。近8年間，他與親友試盡各種管道，仍無結果。去年底法院通知失蹤屆滿7年可聲請死亡宣告，他在仍抱希望的情況下依程序申請，最終裁定確定。

法院指出，許婦失蹤後，院方已透過監視器檢視全院廁所及公共空間，並向全國警方通報協尋，無任何發現；近2年健保與就醫紀錄亦全無。依民法規定，失蹤滿7年後，法院可依聲請宣告死亡，裁定許婦於2024年12月4日死亡。全案無人上訴，判決生效。

斗六警方表示，當年第一時間已全面調閱監視器，但院內覆蓋率不如現今，或許存在死角。雖有人推測許婦可能自死角離開，但無任何佐證。地方居民感嘆，家屬多年不懈尋人、盼望重逢的心情令人動容。至於許婦當年如何在設有監視器的醫院中無聲消失，至今依然是未解之謎。

 
