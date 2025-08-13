　
週末補眠超療癒還能「救心臟」？你以為的「睡眠債」其實可以這樣還清！

▲▼ 補眠,心臟病,睡眠,健康,研究,自然醒,賴床,失眠,早起。（圖／Pexels）

▲週末熬夜追劇再補眠，看似有損健康，但最新研究顯示，週末多睡一點，竟有助於心臟健康，讓上班族安心還「睡眠債」！？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論是小職員或大老闆，許多人應該時常平日加班、熬夜追劇，把睡眠時間壓榨到極致，然後再靠週末一覺睡到中午來「還債」？過去不少專家都表示「補眠無效」，但根據歐洲心臟病學會的一項最新研究指出，週末多睡一點，竟然可能對心臟健康大有益處！

這項研究是在2024年歐洲心臟病學會年會（European Society of Cardiology’s Congress 2024）上發表，研究發現，在週末補眠，可以讓心臟病的風險降低近兩成，這讓許多長期睡眠不足的現代人彷彿看到了一線曙光。

▲▼ 補眠,心臟病,睡眠,健康,研究,自然醒,賴床,失眠,早起。（圖／Pexels）

可降低心血管疾病風險19%？補眠效果竟超乎想像！
研究人員分析了英國近91,000人的數據，並長期追蹤長達14年。結果發現，週末補眠時間最久的人，罹患嚴重心血管疾病（如心臟病、中風、心臟衰竭等）的風險，比補眠時間最少的人低了19%。

更令人振奮的是，對於那些平日每晚睡不到7小時的「睡眠欠債大戶」來說，如果週末能好好補眠，罹患心臟病的風險，甚至可以降低 20%！

▲▼ 補眠,心臟病,睡眠,健康,研究,自然醒,賴床,失眠,早起。（圖／Pexels）

醫學博士專業解析「補眠」確有修復效果？
不過，這項研究真的那麼神奇嗎？加州紀念醫療中心的心臟病學家陳程漢（譯名，Cheng-Han Chen）醫學博士解釋，睡眠確實是維持心臟健康的重要機制，足夠的睡眠能幫助身體改善血壓和心率，控制體重，甚至調節發炎反應。

不過陳程漢也認為，「雖然週末額外補眠可能無法完全抵銷一整週累積的睡眠債，但它的確能提供一些原本會流失的修復功能。」反之，如果長期睡眠不足則會增加罹患高血壓、糖尿病和肥胖的風險，進而提高心臟病的發生機率。

▲▼ 補眠,心臟病,睡眠,健康,研究,自然醒,賴床,失眠,早起。（圖／Pexels）

睡太多反而有害　找到黃金平衡點最重要
儘管這項研究結果令人興奮，但陳程漢也提醒，這僅僅是單一研究的發現。過去也有研究指出，週末補眠超過兩小時，反而與較差的心血管健康有關。因此，關於補眠的具體好處，目前醫學界還沒有百分之百的定論。

陳程漢建議，最理想的狀況還是維持穩定的睡眠習慣，不論平日或週末，都盡量讓自己睡滿七小時以上。他強調，健康睡眠只是維持心臟健康生活方式的一環，配合均衡飲食、規律運動、戒菸戒酒，並定期監測血壓、血糖和膽固醇，才是更全面的保養之道。

如果本身有心臟病家族史或個人病史，在調整作息前，務必先諮詢專業醫師的意見，才能找到最適合自己的健康之道。

