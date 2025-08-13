　
日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

▲▼花生,抗老,飲食,健康,研究,花生醬,早餐。（圖／Pexels）

▲花生是新的「抗老食物」？花生控一定要知道這則好消息！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每天一杯拿鐵、一片花生吐司，是你在忙碌早晨的標準配備嗎？如果你是個花生控，那你一定要知道這則好消息！根據英國《Women's Health》近日報導，一項最新研究指出，每天吃花生，竟然有助於減緩細胞老化！這項新研究顛覆了許多人對抗老的想像，證明比起昂貴的保健品，最簡單的日常飲食可能才是最有用的抗老秘訣。

▲▼花生,抗老,飲食,健康,研究,花生醬,早餐。（圖／Pexels）

帶皮花生有奇效，花生醬效果卻不顯著？
這項研究針對58名年輕健康的志願者進行為期6個月的實驗，並將他們分成3組，包括每天吃25克帶皮烤花生、每天吃32克花生醬，以及對照組。

研究人員透過測量參與者體內的「端粒（Telomere）」長度變化，來評估細胞的老化速度。端粒是染色體末端的保護結構，會隨著年齡增長而縮短，而縮短速度越快，罹患疾病的機率越高。

結果發現，每天吃帶皮烤花生的那一組，其端粒長度比對照組多了約一半的長度，顯示其細胞老化速度有減緩的趨勢。然而，對於另一組花生醬愛好者來說，研究結果卻令人失望，其端粒長度與對照組並沒有顯著差異。

▲▼花生,抗老,飲食,健康,研究,花生醬,早餐。（圖／Pexels）

從億萬富翁的「永生計畫」看見飲食的重要性
報導指出，這個研究結果為追求長壽的人們提供了一個令人耳目一新的觀點。現今市場上充斥著各種號稱能「逆轉」老化的保健品與科技，而這項研究卻回歸最根本的飲食，證明「食物優先」的方法可能才是最可靠且有效的！

就像是美國億萬富翁企業家布萊恩・約翰遜（Bryan Johnson）的例子。這位以「想永生的人」聞名的科技富豪，為了減緩老化，每天服用上百種保健品，並嚴格控制每一卡路里的攝取。相較之下，這項研究顯示，其實一般人不需要像他一樣極端，簡單的日常飲食習慣也可能對健康與長壽產生深遠的影響。

▲▼花生,抗老,飲食,健康,研究,花生醬,早餐。（圖／Pexels）

然而，雖然研究人員建議，需要更長時間與更多元的人口來驗證此研究，但這項發現仍為健康飲食提供了一個有趣的視角。如果想將花生納入日常飲食，以達到促進細胞健康、延緩老化的目標，或許未來嘴饞想吃零食時，可以優先選擇未加鹽的「帶皮烤花生」！

日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

身為朝九晚五的上班族，下班後只想癱在沙發上追劇，把運動這件事一拖再拖，該為了騰出夜晚的社交或療癒時間，考慮轉變成「早起運動派」嗎？

