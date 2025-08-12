楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風「楊柳」正朝台灣接近，侵襲率飆到97%，預估13日上午可能從台灣花東登陸，東半部及南部要防大量降雨致災。粉專「台南式 Tainan Style」發文，直呼「這次是逃不過了」，離颱風中心越近的地方，受到的影響就會越大，好消息是颱風移動速度快，後續也不會引進西南氣流，只有周三會受到影響。

粉專「台南式 Tainan Style」發文，楊柳轉為中度颱風，今晚以巔峰強度襲台，與過去自西部靠近的丹娜絲、山陀兒路徑不同，楊柳屬於典型的東部侵台颱風，花蓮、台東等地將首當其衝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專提醒，雖然颱風中心自東部登陸，但南部地區同樣需要高度戒備。根據目前路徑及速度預測，周三下半天起，當颱風穿越中央山脈後，嘉義、台南、高雄及屏東等地恐將迎來強風及豪大雨。

粉專指出，由於楊柳颱風規模不大，靠近中心的地區受災風險更高，未來路徑若有變化，風雨分布也會隨之調整，還需要持續觀察。好消息是，楊柳颱風移動速度偏快，影響最大的時間就是周三，後續不會引進西南氣流，周四起就會恢復為夏季典型午後雷陣雨的天氣。

粉專提醒南部朋友做好防颱準備，「周三尤其是下半天至深夜，將是颱風影響台南地區最大的時候」，可能出現強風和短時間內的強降雨；之前受到丹娜絲颱風重創的災區，還有許多尚未復原的地方，祈禱這次一切平安。