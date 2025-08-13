「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

▲南投縣長許淑華。（圖／立委游顥辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席預計今年10月改選，如今卻傳出不論823罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到卸任。南投縣市長許淑華今（13日）接受專訪時直言，擔任黨主席跟「落跑」沒有關係，因為市長職務與黨主席職務是無關的，總之，不管盧秀燕要不要選黨主席，823第二波罷免後「肯定要表態」，因為9月份黨主席就要領表了，屆時盧秀燕的態度一定會更加清楚。

許淑華今日中午接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹視訊專訪，談及盧秀燕參傳出棄選國民黨主席，許淑華說，在8月23日罷免還沒結束前，盧秀燕不可能去提國民黨主席選舉，畢竟台中市現在還有3名立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒面臨罷免。

許淑華直言，多數人對盧秀燕市長是有期待的，當然黨內會出現兩派聲音，有人會質疑到底應不應該接任黨主席？也有人認為盧秀燕並沒有落跑的問題，因為盧秀燕一定會把市長任期做滿，只是還有身兼黨主席的身分。而她自己是覺得，擔任黨主席跟「落跑」沒有關係，市長職務與黨主席職務是無關的。

許淑華說，國民黨主席改選整體主要關注動向都在盧秀燕身上，如果盧秀燕要參選，國民黨內或許就不會有其他的競爭者，但一切還是要等8月23日之後才會明朗，若有更多人願意在黨內有不同的論述出來，讓黨內可以在面對幾次的選戰中，思考到底國民黨要成為什麼樣的政黨機器運作，這才是要真正根本解決的。

許淑華強調，就她個人的期待，黨主席應該是要幫所有黨內同志以及在輔選上能夠創造最好的運作機制，例如明年縣市長選舉，新任黨主席就有輔選的責任，總之，「823後就會比較明朗了！」