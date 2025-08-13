　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

▲南投縣長許淑華北上陳情，與南投立委游顥共同呼籲中央勿刪減統籌分配款。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲南投縣長許淑華。（圖／立委游顥辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席預計今年10月改選，如今卻傳出不論823罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到卸任。南投縣市長許淑華今（13日）接受專訪時直言，擔任黨主席跟「落跑」沒有關係，因為市長職務與黨主席職務是無關的，總之，不管盧秀燕要不要選黨主席，823第二波罷免後「肯定要表態」，因為9月份黨主席就要領表了，屆時盧秀燕的態度一定會更加清楚。

許淑華今日中午接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹視訊專訪，談及盧秀燕參傳出棄選國民黨主席，許淑華說，在8月23日罷免還沒結束前，盧秀燕不可能去提國民黨主席選舉，畢竟台中市現在還有3名立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒面臨罷免。

許淑華直言，多數人對盧秀燕市長是有期待的，當然黨內會出現兩派聲音，有人會質疑到底應不應該接任黨主席？也有人認為盧秀燕並沒有落跑的問題，因為盧秀燕一定會把市長任期做滿，只是還有身兼黨主席的身分。而她自己是覺得，擔任黨主席跟「落跑」沒有關係，市長職務與黨主席職務是無關的。

許淑華說，國民黨主席改選整體主要關注動向都在盧秀燕身上，如果盧秀燕要參選，國民黨內或許就不會有其他的競爭者，但一切還是要等8月23日之後才會明朗，若有更多人願意在黨內有不同的論述出來，讓黨內可以在面對幾次的選戰中，思考到底國民黨要成為什麼樣的政黨機器運作，這才是要真正根本解決的。

許淑華強調，就她個人的期待，黨主席應該是要幫所有黨內同志以及在輔選上能夠創造最好的運作機制，例如明年縣市長選舉，新任黨主席就有輔選的責任，總之，「823後就會比較明朗了！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

高雄95歲長者困孤島10天！背他翻山涉溪5公里脫困　救援暖照曝光

才剛唱完高雄巨蛋　蘇打綠無預警「宣布台中開唱」交棒喜訊

對球隊極度失望　義大利門神多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

快訊／敲定訪日行程　南韓：李在明訪美前「趕場」會晤石破茂！

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

486先生坦承年營收十幾億　被羞辱到很不堪「沒有半分僥倖」

【禮物反應兩樣情】阿嬤淡定微笑　狗激動炸裂狂奔XD

政治熱門新聞

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

更多熱門

相關新聞

將罷免失敗歸咎「青鳥極端出征」　Cheap曝心聲：那段時間非常可怕

將罷免失敗歸咎「青鳥極端出征」　Cheap曝心聲：那段時間非常可怕

726大罷免大失敗，25件罷免案皆未過關。對此，百萬網紅Cheap12日談到失敗原因直言，「大罷免本身沒有正當性」、「罷團太極端」，連他平常不關心政治的朋友都認為被罷團騷擾很煩，而投下反對。他強調，民進黨被同溫層騙了，青鳥極端到處出征，連帶頭的人都是如此，那個時候氣氛非常可怕，好像變成「你不支持罷免，你就中國人，你不藍不綠，你就是藍，你就是紅」。

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

勘災再被問參選黨主席、粉底液　盧秀燕親自回應了

勘災再被問參選黨主席、粉底液　盧秀燕親自回應了

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

關鍵字：

國民黨許淑華盧秀燕朱立倫黨主席

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面