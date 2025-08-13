俄軍破烏克蘭防線！11萬大軍集結　美俄峰會前推進「戰況混亂」

▲圖為烏軍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁與美國總統川普的會談將於15日登場，但在這之前，俄羅斯似乎正加緊攻勢，成功突破烏東頓內茨克地區部分防線，在多地推進約10公里。

CNN、金融時報報導，根據戰場監測組織DeepState的報告，俄軍正朝多布羅皮利亞（Dobropillia）推進，此地距離戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）只有20公里。波克羅夫斯克在過去這一年多以來，一直是俄羅斯的眼中釘，烏克蘭總參謀部12日晚間透露，光是在波克羅夫斯克方向，俄軍就集結超過11萬兵力。

烏克蘭總統澤倫斯基12日坦承俄軍已成功突破防線，「俄軍已在多地推進約10公里，他們沒有帶裝備，手中只有武器」，直指俄方意圖明確，是想在川普會談前製造「俄軍推進、烏軍敗退」的錯誤印象。烏克蘭官員稱，烏軍在多布羅皮利亞附近部分防線遭俄軍突破，但這只涉及少量兵力，並不代表俄羅斯已經控制該區域。

不過亞速旅前參謀長克羅特維奇（Bohdan Krotevych）罕見公開警告澤倫斯基，烏克蘭防禦力量正不斷減弱，「總統先生，波克羅夫斯克附近的情況，毫不誇張，根本是一片混亂，前線幾乎不存在」。

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）評估，雖然現階段稱不上作戰級突破，但俄軍正試圖將戰術進展擴大為作戰級勝利，未來數日將是烏軍能否阻止俄軍加速推進的關鍵時刻。