台灣有事成會談焦點！李在明25日會晤川普　專家提兩大關鍵字

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲美國總統川普、南韓總統李在明預計25日進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明即將於本月24至26日展開訪美行程，並預計25日前往白宮與美國總統川普進行會談。對此，美國韓半島（朝鮮半島）專家們認為，此次會談將使美韓同盟迎來改變的重要關鍵，「戰略柔軟度」、「同盟現代化」可能成為關鍵字，面對台海緊張情勢升溫，川普可能要求改變駐韓美軍的活動範圍與任務。

李在明、川普將於25日首度進行會談，如今會談距今只剩下不到2周的時間。對此，《韓聯社》透過電子郵件向多名美國韓半島問題專家進行專訪，分析川普在會談上可能提出的議題，並根據川普的舉動預測向李在明提出建議，認為會談將聚焦美韓經貿合作、造船業、駐韓美軍費用分攤與軍隊部署。

美國智庫哈德遜研究所亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）認為，川普計畫重新定義美韓經濟合作、同盟現代化的基礎，因此從川普的立場來看，南韓在造船業、半導體、能源等領域的對美投資將會成為此次會談上耀眼的成果。他呼籲李在明，應該推動取得川普承諾，建立起兩國元首持續溝通的機制，以求迅速應付各項課題。

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

華府智庫布魯金斯研究院韓國學學者呂寅曄（Andrew Yeo）則指出，川普相當喜歡自賣自誇，並亟欲展現同盟國在與美國持續合作、推動對美投資的成果，因此除了認同美韓同盟的重要性，誇耀其政績也將成為會談的焦點。

呂寅曄也表示，會談將聚焦國防安全議題，戰略柔軟度、同盟現代化成為關鍵字，藉此談論駐韓美軍未來是否裁減規模以及其任務的轉變。同時，駐韓美軍戰略柔軟度的範圍與條件，將圍繞著「台灣有事」進行談論，而美韓雙方可能因此產生歧見。

針對北韓（朝鮮）的部分。呂寅曄建議，李在明應透過此次會談來讓川普關注如何重啟與北韓之間的外交，同時必須獲得川普承諾，未來若美國在與北韓進行對話之前，應優先和南韓進行溝通。

▲▼駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

美國前駐韓臨時代辦芮普森（Robert G. Rapson）則分析，從川普重返白宮後的表現來看，川普在與其他國家領導人會談時經常「不按照劇本演出」，因此李在明和南韓政府團隊會談前面臨極大壓力，必須針對所有可能性進行準備。屆時，川普可能公開重申美國在與南韓展開經貿談判時「取得勝利」，並要求南韓大幅增加軍事預算。

芮普森也建議，在與川普的第一場會談中，累積與川普之間的友誼可謂相當重要，因此李在明可以從高爾夫球、雙方皆曾遭到暗殺的經驗著手。

新美國安全中心（CNAS）資深研究委員金斗然（音譯）透露，由於美國將中國視為「步步進逼的威脅」（pacing threat），因此駐韓美軍的戰略柔軟度、美韓同盟的現代化方案勢必將成為此次會談的討論焦點，在遏制北韓的同時能夠兼顧嚇阻中國，當衝突發生時能夠隨機應變。

金斗然建議，李在明可以在會談上向川普喚起當「台灣有事」時駐韓美軍的重要性，換取美國重申對於南韓的協防承諾。

南韓李在明川普美國台灣有事駐韓美軍美韓同盟

