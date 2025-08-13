川普、普丁將在「阿拉斯加軍事基地」會晤　CNN披露內幕

▲川普2019年到訪阿拉斯加州的愛爾門道夫與李查遜聯合基地。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名白宮官員透露，美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日會晤地點，預計在阿拉斯加州的美國軍事基地「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行。這將是川普今年重返白宮之後，首度與普丁面對面會談。

CNN報導，在阿拉斯加州唯一適合舉辦峰會的城市就在安克拉治（Anchorage），且只有當地的軍事基地能夠滿足這次歷史性會晤的安全需求，儘管白宮曾希望避免在美軍基地接待普丁及其隨行人員。

知情人士透露，川普政府與克里姆林宮選定阿拉斯加為舉辦峰會地點，是經長時間反覆討論取得的成果。

此人稱，能夠舉辦美俄領導人峰會的地點非常有限，特別是考量到國際刑事法院2023年對普丁發出的戰爭罪逮捕令，俄羅斯不願在歐洲國家進行會晤，雖然普丁認為阿拉伯聯合大公國是適合地點，但白宮內部許多人都希望避免川普再度長途跋涉前往中東。後來選定匈牙利和美國作為可能的峰會舉辦地，最終美國的阿拉斯加雀屏中選。

川普尋求透過這場會談為俄烏戰爭尋找終戰方案。國務卿盧比歐（Marco Rubio）形容這次峰會為試探性會談，並非對普丁讓步，川普要透過面對面直視普丁，藉此親自做出判斷，「我們會在會議開始的時候，就知道這件事是否有任何成功的機會」。