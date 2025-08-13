　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／狂風猛灌高雄！高雄路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

▲狂風猛灌高雄！高雄一名女騎士衰被砸中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲狂風猛灌高雄！高雄一名女騎士衰被砸中。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

楊柳颱風來勢洶洶，狹帶強風豪雨籠罩南臺灣。高雄今（13）日午後陸續傳出災害搶救事故，先是鳳山區有一對母女遭倒塌樹木砸中送醫，下午1點46分警消再度獲報，前金區中華三路也有樹木倒塌，一名43歲女騎士騎乘機車經過，也不慎遭砸中，救護人員到場檢視傷勢，女子表示有肢體擦傷，不過不願就醫。

警方表示，因路樹倒塌影響道路通行情勢，因此由員警利用簡易工具先行排除狀況恢復通行，避免用路人危險，後續由相關單位至現場排除。
 

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中颱楊柳13日清晨自台東登陸，風雨逐漸加大之際，台東金崙大橋監視器卻意外拍下逗趣的一幕，猴子一家清早到橋上「觀浪」，畫面被分享到Threads上，引發網友討論。

關鍵字：

高雄楊柳颱風楊柳颱風路樹

