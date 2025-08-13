快訊／狂風猛灌高雄！高雄路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

▲狂風猛灌高雄！高雄一名女騎士衰被砸中。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

楊柳颱風來勢洶洶，狹帶強風豪雨籠罩南臺灣。高雄今（13）日午後陸續傳出災害搶救事故，先是鳳山區有一對母女遭倒塌樹木砸中送醫，下午1點46分警消再度獲報，前金區中華三路也有樹木倒塌，一名43歲女騎士騎乘機車經過，也不慎遭砸中，救護人員到場檢視傷勢，女子表示有肢體擦傷，不過不願就醫。

警方表示，因路樹倒塌影響道路通行情勢，因此由員警利用簡易工具先行排除狀況恢復通行，避免用路人危險，後續由相關單位至現場排除。

