黃智賢痛批：賴清德沒有病識感、失去對社會感知　連回應民意都無能

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

近日多份最新民調，總統賴清德施政滿意度大幅下滑，甚至在《TVBS》的民調中，滿意度創下新低，僅剩28%。對此，媒體人黃智賢今（13日）表示，台灣現在恐要政治中風，但讓人驚恐的，賴清德沒有病識感，也失去對社會與民意感知能力，不要說引領民意，連回應民意都無能。她強調，賴清德時間不多了，必須誠實面對自己，停止偏執、承認能力與知識的極限、承認識人不明，這不是為了自己與民進黨，而是台灣現在是在賴清德手裡。

黃智賢表示，卓榮泰日前說「必要時內閣會改組」。但是，現在情勢已經到不是賴清德生死關頭，而是台灣內外交困。

黃智賢表示，人人都知道，賴清德圈子小，信任的人極少，賴也不是以能力強而出名。過去一年多，是因為立法院的亂象，而掩護遮蓋了賴清德的能力缺乏，這些話，她也說了一年多。

黃智賢認為，賴清德必須誠實面對自己，不是為了自己，更不是為民進黨，民進黨好壞，是民進黨的事，與人民無關，但，台灣現在是在他手裡。她提醒，賴清德要停止偏執、必須放空自己、必須放棄我執、承認自己能力與知識的極限、承認自己識人不明。

黃智賢說，關稅是川普帶來的考驗。但，從賴清德到卓榮泰，再到鄭麗君，面對挑戰卻連溝通都失能，這是系統性癱瘓。另外，卓榮泰似乎不知道行政院長該做什麼，經濟部長跟衛福部長根本是災難「生雞蛋沒有，放雞屎有」、教育部長只懂台獨去中意識形態，因此，閣員要大幅換要快，閣揆不換，真的不行，不然，人民會繼續受苦。

黃智賢再說，賴清德已經頭麻腳麻，循利寧都快沒用了，很快，台灣可能要政治中風，然後就是政局進加護病房了。但讓人驚恐的是，賴清德並沒有病識感，也失去對社會與民意的感知能力，不要說引領民意了，連回應民意都無能。

最後，黃智賢強調，人民需要穩定與安全、人民需要有能力，有方向感的領導人，這是一個很低的要求。

▼黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）