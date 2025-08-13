賴清德狂盯NCC「民眾反應通訊都最後恢復」　下令建立SOP改進

▲中颱楊柳侵台，總統賴清德視察中央災害應變中心，聽取相關單位簡報。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

面對楊柳颱風侵襲，總統賴清德13日前往中央災害應變中心視察，關心各部會的救災整備狀況，也與各縣市政府連線，關心各縣市的需求。賴清德在視導中，除了關心水電的整備與修復時程，他特別緊盯通傳會（NCC），要求從這幾次颱風經驗中建立SOP，「民眾反應水是最早恢復，再來是電，通訊反而是留到最後，因此我希望這點可以加強改進」。

賴清德抵達中央災害應變中心後，首先聽取各單位的救災整備情形簡報，隨後也與各縣市政府通話連線；而針對台東縣政府在電力搶修、通訊恢復的議題上，他也特別要求經濟部、通傳會等單位協助。經濟部也在會中答覆，台東縣部分地區電力問題，已經派員搶修，最快今晚就可復電，而部分地區則最慢在明天中午可以復電。

在通話結束後，賴清德表示，他特別關注到經濟部的積極態度，因為丹娜絲颱風，有一位台電的同仁，為了要進行搶修復電的工作，不幸發生意外身亡，但是從經濟部剛剛的說明裡面，還是保持相當積極的態度，特別針對台東縣饒縣長的請求，多數在今天晚上就可以復電，少數地區最晚會在明天中午。

接著，賴清德特別點名「通傳會」（NCC），他希望通傳會能夠特別留意，因為如果電線桿倒塌，或是說基地台損壞，除了電跟水是民眾重要的需求以外，通訊也是。

賴清德說，他希望通傳會應該要有積極的應變措施，而且不是只有中華電信，其他兩家電信公司都應該到齊，這樣才有辦法讓一般民眾生活不至於造成太大的影響，「這些都應該列為SOP」，這次颱風和上次颱風都有經驗了，未來如果說再有颱風來襲，都把它列為非常重要的生活基礎需求，請通傳會能夠協助。

不僅如此，賴清德在裁示的最後，又回過頭來，特別再提醒通傳會一次。他說，水、電、通訊都應該列為基本生活所需，過去關注比較少的是通訊，這次丹娜絲颱風之後，他到台南市、到其他縣市去，民眾反應水是最早恢復，再來是電，通訊反而是留到最後，因此他希望這點可以加強改進。

▼中颱楊柳侵台，總統賴清德視察中央災害應變中心聽取相關單位簡報。（圖／記者湯興漢攝）

