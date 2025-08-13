被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

▲中颱楊柳侵台，總統賴清德視察中央災害應變中心，聽取相關單位簡報。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

面對楊柳颱風侵襲，總統賴清德13日前往中央災害應變中心視察，關心各部會的救災整備狀況，也與各縣市政府連線，關心各縣市的需求。賴清德在談話中特別提到，上一次丹娜絲颱風期間，他在台南勘災時，被外界誤解他拒絕國軍協助救災一事，他特別還原當時狀況，強調國軍投入救災是重要工作之一，過去如此，現在也如此，並沒有例外。

賴清德抵達中央災害應變中心後，首先聽取各單位的救災整備情形簡報，隨後也與各縣市政府通話連線；而針對台東縣政府在電力搶修、通訊恢復的議題上，他也特別要求經濟部、通傳會等單位協助。經濟部也在會中答覆，台東縣部分地區電力問題，已經派員搶修，最快今晚就可復電，而部分地區則最慢在明天中午可以復電。

在通話結束後，賴清德表示，從剛才各位的簡報以及縣市長的說明可以看到，針對中度颱風楊柳來襲，中央和地方政府都積極透入各項應變工作，「大家辛苦了，我要特別針對中央應變中心這段時間，不管是面對丹娜絲颱風、西南氣流，或是這次楊柳颱風，各單位都善盡職責，在應變中心協助解決各縣市的災情，我要向大家表示感謝」。

接著，賴清德說，剛剛各單位在說明，他特別關注到經濟部的積極態度，因為丹娜絲颱風，有一位台電的同仁，為了要進行搶修復電的工作，不幸發生意外身亡，但是從經濟部剛剛的說明裡面，還是相當保持積極的態度，特別針對台東縣饒縣長的請求，多數在今天晚上就可以復電，少數地區最晚會在明天中午前。

另外，賴清德指出，他希望通傳會能夠特別留意，因為如果電線桿倒塌，或是說基地台損壞，除了電跟水是民眾重要的需求以外，通訊也是。所以希望通傳會應該要有積極的應變措施，而且不是只有中華電信，其他兩家電信公司都應該到齊，這樣才有辦法讓一般民眾生活不至於造成太大的影響，這些都應該列為SOP，這次颱風和上次颱風我們都有經驗，未來如果說再有颱風來襲，都把它列為非常重要的生活基礎需求，請通傳會能夠協助。

賴清德也感謝國防部，他說，昨天立法院有立委特別質詢行政院長卓榮泰，國軍投入救災的情況，其實這次楊柳颱風，國軍待命總兵力就高達3萬1573人，車輛機具就有34類3304輛，可見投入救災是國軍他們重要工作之一，過去如此，現在也如此，並沒有例外。

賴清德提到，上次丹娜絲颱風，他第一次到台南勘查災情的時候，第一站是在麻豆，看麻豆農民文旦損失情況，就有立委希望國軍能夠盡量派員協助，當時他也指示，雖然正值漢光演習期間，也請國防部能夠就餘裕兵力，能夠多多派遣，幫助受災民眾解決一些問題，他也感謝國防部也確實增加兵力。

賴清德說，第二次去台南到七股西寮，因為那邊有很多房子都被吹倒，當時其實國軍就已經在當地救災，有一位民眾特別提到國軍可不可以幫忙進入屋內，協助屋內的傢俱或是屋內整理。

賴清德表示，有鑒於過去國防部本來就有訓令，應該盡量避免進入私人財產範圍內，因為過去經驗有發生過一些誤解，衍生出糾紛，所以特別跟當地廟宇的主任委員說明，並不是拒絕70歲、80歲老先生的要求。

賴清德強調，而且這位先生是他的好朋友，是住在台南市東區，回到他的故鄉，知道總統要去，就回到他的故鄉特別提出他的要求，「我有特別跟他說，因為國軍有這個規定，我也希望宮廟的主委或社區理事長，也能夠多多請社區民眾能夠幫忙，結果被誤會，以為我拒絕國軍投入救災，我在這邊特別說明」。

「其實國軍幾十年來通通都是如此，除了保家衛國，有發生天然災害，國軍也都義不容辭站在第一線幫助受災民眾！」賴清德說，可以從這次楊柳颱風整備情況可以看得出來，他希望立法院能夠了解，社會大眾也能夠了解國軍的辛苦，還有，國軍一直是跟民眾站在一起。

另外，針對這次颱風，賴清德也提出幾點提醒，第一，因為丹娜絲颱風在嘉義跟台南造成很多房子損壞，這次颱風要來，所以雖然風雨不大，沒有預期得大，但也要請台南市政府特別留意，中央可以幫助也應該協助，就是屋頂帆布的固定，然後該撤離的民眾、該安置的民眾也應該要做到位，這一點特別請劉指揮官跟台南市政府這邊特別來協助。

賴清德也表示，因為丹娜絲颱風跟西南氣流跟這次颱風會累積龐大雨量，也請應變中心特別留意，土石流潛勢地區該撤離就應該撤離，該安置也應該要安置，避免一些意外產生。

最後，賴清德再提醒，水、電、通訊都應該列為基本生活所需，特別過去關注比較少的是通訊，這次丹娜絲颱風之後他到台南市、到其他縣市去，民眾反應「水是最早恢復，再來是電，通訊反而是留到最後」，因此，他希望這點可以加強改進。