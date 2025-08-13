建臺高中烏龍27人報錯科　20人上榜「5生上國立大學」

▲考分會執行秘書沈聖智（中）指出，建臺高中共27人報考，22人完成登記，20人錄取，有5人上國立大學。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

苗栗私立建臺高中發生學生考科集體報錯烏龍事件。大學分發入學今（13日）放榜，考分會表示，建臺共有27人報考，22人完成登記，共錄取20人，5人上國立大學，15人上私立大學。另去年有四所私校出現短報招生缺額狀況，考分會表示，今年經過清查後並未發現有學校短報。

114學年大學分發入學今天放榜。考分會表示，因登記人數降幅大於總錄取人數降幅，今年錄取率96.34%，比去年提高1.72個百分點。另今年18校出現1220個缺額，低於去年31校、2505個缺額，也是5年來新低，其中6所私校缺額都超過100人，缺額最多為義守大學165人。

今年分科測驗舉行前幾天，苗栗私立建臺高中爆發學生考科集體報錯烏龍事件。考分會執行秘書沈聖智指出，建臺高中共有27人報考，22人完成登記，共有20人錄取，有5人上國立大學，15人上私立大學。

此外，今年台中市一名私校高中生因為學習歷程有誤，儘管錄取多校醫學系，但遭到取消，另有一名台中一中女學生，今年繁星錄取台大醫學系，也因科展作品抄襲備取消錄取資格。外界相當好奇兩名學生錄取哪所大學。

沈聖智表示，考分會不方便透露，這部分應由學校公布，但他相信，不管錄取成大醫學系或其他學校，各校輔導機制很完整，相信都會受到非常好的照顧，每校都會以既有方式栽培人才，不會去標示特定人選。