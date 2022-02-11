桃園女手指腫脹卡婚戒急求救　消防「3分鐘斷戒」她頻喊謝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子11日傍晚由家人陪同下向八德區大湳消防分隊求助，黃女聲稱，左手中指婚戒因水腫導致戒指將中指卡得腫痛，家人無法拔除才向消防人員求救；消防人員仔細觀察後，以戰術用剪刀附設的戒指剪除器，3分鐘左右順利剪除戒指，並囑咐只要將剪斷戒指重新焊接回來即可復原，黃女與家人對消防人員解除婚戒束縛再三感謝不已。

▲桃園市黃姓女子11日傍晚因左手中指婚戒因腫脹導致卡緊緊，手指疼痛不已，消防人員以剪除器小心剪除戒指。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今日下午5時許，67歲黃姓婦人由先生與兒子陪同到大湳消防分隊求助，神色慌張請求消防隊值班人員協助，黃婦左手中指戴著年輕時結婚戒指，因手指水腫造成戒指越卡越緊，在家中雖以潤滑劑與油類想要脫除戒指，但越拉越緊，戒指指環深深陷入手指，為避免手指因血液循環受阻壞死，趕緊向大湳消防分隊請求協助。

▲桃園市大湳消防人員將黃姓婦人左手中指婚戒剪除後歸還其家人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大湳消防分隊出動戰術剪刀與工具鉗，觀察戒指卡住中指範圍後，利用「戒指剪除器」，在短短3分鐘內幫黃婦解除婚戒束縛，並囑咐戒指雖然被剪斷，只要送到銀樓請師傅重新焊接即可恢復原狀。

大湳消防分隊指出，民眾應選用適合自己手指指圍戒指，平時要記得脫除戒指讓手指休息，選擇戒指時要注意材質，黃金或是白銀類戒指質地比較軟，可以快速剪開，但若遇上合金或是鎢鋼材質，則會比較難以破壞。末端肢體若遭戒指等配飾卡住，若無法自行排除，建議立即至附近消防隊或醫院求助，避免因血液難以流通造成組織壞死甚至面臨截肢命運。

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