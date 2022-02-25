桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市新興高中學生陪並採檢為陽性個案，經中央疫情指揮中心綜合PCR、血清檢驗結果為陰性，未列入本土確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新興高中男學生因陪家人就醫採檢陽性引發矚目，全校師生4928人昨天連夜完成採檢均為陰性。市府衛生局長王文彥今天表示，該名學生二採PCR結果為陰性，經中央流行疫情指揮中心綜合研判PCR、血清檢驗結果均為陰性，因此未列入本土確診個案，請市民朋友安心。

王文彥指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園並無新增本土個案，另有新增11例境外移入個案，年齡則介於20餘歲至50餘歲之間，其中4例為落地採檢陽性個案，7例為居家檢疫期間採檢陽性確診，對於社區風險低。

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王文彥強調，昨天新興高中一名學生因陪同家人就醫，其PCR採檢呈現陽性，Ct值為35，市府衛生局昨天緊急安排醫療團隊到校採檢4928名師生，檢驗結果出爐後全數為陰性。另外陪病學生經過二採PCR結果為陰性，指揮中心今天綜合研判PCR與血清檢驗結果確認為陰性，未列為本土確診個案。

王文彥還說，因本土疫情逐漸收斂，市府2處社區採檢站將以一天輪流開設一站方式，上午9時至12時，桃園區中路採檢站開設為（2/27、3/1、3/3、3/5）；中壢區中正公園採檢站開設時間為（2/26、2/28、3/2、3/4、3/6）提供市民朋友採檢，持續進行社區健康監測。

▲桃園市府新聞處長詹賀舜說，今天並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜說，今天並無相關個案公共場所足跡。桃園社區採檢站今日共採檢30人，截至目前為止，桃園社區採檢站已累計採檢10萬6,500人，其中陰性10萬6,303人、陽性167人，檢驗中30人；民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並到醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。

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