桃園某高中生雙載撞電桿2死！無照+酒駕　慘痛教訓校方回應了

▲桃園市18日晚間發生機車疑超車不當撞電線桿事故，騎士與後座乘客2人重傷不治。（圖／八德警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區竹園街18日晚間發生機車雙載疑似超車不慎自撞電線桿事故，造成騎士與後座乘客均當場OHCA，八德警方與消防人員到場處理後，經緊急送醫急救後仍宣告不治。警方調查，2名死者均為某高中學生，其中騎士經抽血後酒測值超標，已報請桃園地檢署相驗並調查肇事原因。校方今天指出，事故隔天（19）日上午對該班實施安心輔導，協助穩定班上同學心情，下午則針對全校各班再次實施交通安全宣導，以強化學生對騎乘機車安全正確觀念。

八德警方指出，18日晚間6時42分，八德區竹園街發生之重大交通事故，警方查出是17歲林姓高中生騎車載著19歲邱姓同學，行經竹園街時疑因速度過快欲超車，不慎自撞路邊電線桿雙雙倒地，警消獲報到場將2人送醫搶救，但2人因傷重不治，其中林男酒測值已超標且為無照騎車。

▲桃園市18日晚間發生機車疑超車不當撞電線桿事故，騎士與後座乘客2人重傷不治。

針對此重大車禍事故，校方今天回應，該校餐管科林姓與邱姓2位學生於18日晚間騎乘機車雙載，在桃園市竹園街228疑因超⾞不慎⾃撞電線桿，2人當下均無意識，分別送往中壢天晟醫院與部立桃園醫院急救，晚間7時15分許，院方因仍因出血過多，宣告急救無效。

學校後續於翌日上午對該班實施安心輔導，協助穩定班上同學心情，下午則對全校各班再次實施交通安全宣導，強化學生對騎乘機車正確安全觀念，避免悲劇再度發生。

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