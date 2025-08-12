客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路昨（11）日上午，一輛大客車從外側迴轉時，疑未禮讓直行車，導致後方一部機車閃避不及攔腰撞上倒地，車子更被捲進車底，造成騎士下巴撕裂、牙齒斷裂與右手骨折等多處受傷，所幸意識清醒無生命危險，蘆竹警方對肇事駕駛酒測，酒測值為零，肇事原因仍待調查釐清。

▲一輛大客車昨天上午行經蘆竹區中正北路迴轉時，後方直行機車閃避不及，攔腰撞上瞬間。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，昨天上午9時許，60歲徐姓男子駕駛未載客之大客車，沿蘆竹區中正北路往大園方向行駛，行駛至1165巷口迴轉時，疑似未禮讓同向直行機車，導致28歲潭姓騎士來不及閃避攔腰撞上，造成潭男右手骨折、下巴撕裂傷，牙齒斷裂等傷勢，蘆竹消防分隊到場給予救治後，所幸意識清醒，送往林口長庚醫院救治。

▲一輛大客車昨天上午行經蘆竹區中正北路1165巷迴轉時，疑似未禮讓直行車導致後方直行機車攔腰撞上，機車嚴重毀損。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方調查，肇事的徐姓男子酒測值為零，疑似迴轉時未禮讓直行車是肇事主因，至於真正肇事原因仍待調查釐清；蘆竹分局呼籲汽機車駕駛車輛應依規定迴轉，遇路口轉彎時，務必減速慢行，確定無安全顧慮時再迴轉，以確保行車安全。

▲一輛大客車昨天上午行經蘆竹區中正北路1165巷迴轉時，疑似未禮讓直行車導致後方直行機車攔腰撞上，圖為事故現場。（圖／蘆竹警方提供）