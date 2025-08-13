　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關稅黑箱？他問國民黨想知道哪一條　藍議員答不出：這是態度問題

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日美國對等關稅談判的討論中，國民黨多次痛批「黑箱」，昨（12日）在政論節目「新聞面對面」中，民進黨發言人卓冠廷當面詢問國民黨台北市議員鍾沛君，「目前有哪個資訊妳（鍾沛君）認為不會違反保密協定，國民黨想知道，我們沒讓你知道的？國民黨立委也有去看保密協定了啊！」鍾則反批，執政黨沒有希望在野黨在同條船上。卓則追問要求舉例，鍾沛君僅回應，「不用！太多了我沒辦法一條一條講，這是態度的問題」。

對於關稅議題，卓冠廷表示，沒有一個先進國家會在兩邊有簽保密協定狀況、且談判中，就公布或開放一些根本不能公布的東西，在野黨一直批評談得很爛，自己承認可以更好，在野黨批評很爛、執政黨說很好，這天經地義，就數字來看，有哪個國家在沒有讓任何產業公布之前降12%，哪一個國家？

卓冠廷追問，目前有哪個資訊你（鍾沛君）認為不會違反保密協定，國民黨想知道，我們沒讓你知道的？講一點就好，什麼資訊沒有？國民黨立委有去看了，保密協定就在那裡，完全沒有人具體討論內容，有水準的立委應該說保密協定規定什麼可以給，應該跟國會報告。

卓冠廷直言，但現在國民黨是，保密協定也看了，看完出來只跟大家講「黑箱、黑箱！」笑政府從32%到20%沒有任何條件公布讓的產業別情況下，叫談得很爛，應該把客觀數字拿出來，請正面回應。

對此，鍾沛君表示，在野黨也把關稅視為國殤，是共同要面對的事情，但執政黨有沒有希望在野黨在同條船上？看起來沒有，執政黨的態度就是覺得自己處理就好，在野黨不用知道太多，保密保到經濟部長不知道嗎？看看韓國、日本如何對待自己的國會？

此時，卓冠廷則忍不住追問，可不可以舉一條例子？哪一點國民黨想知道？鍾沛君僅回應，不用！太多了我沒辦法一條一條講，這是態度的問題。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風

