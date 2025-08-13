楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風暴風圈已觸陸，中央氣象署持續發布海上陸上警報，目前颱風強度達巔峰，蘭嶼、綠島已出現14級陣風，預估今天中午前後就會從台東登陸，屆時台東風力會再更上一級，下午至傍晚台北市區也將出現較強風力，達到9級陣風，接近停班課標準。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午8時位在台東的東南方約130公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南方130公里海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲氣象署預估今天在台東濱海將出現15至16級強陣風。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風持續接近，暴風圈逐漸涵蓋花東、苗栗以南、澎湖，今天至明晨影響最明顯，各地嚴防強風豪雨，目前蘭嶼、綠島已出現14級陣風、台東成功長濱也有10至11級，北部、南部及澎湖也都有8至9級陣風，預估今天在台東濱海將出現15至16級強陣風。

對於下半天台北風力是否直逼停班課標準，劉宇其也說，目前楊柳颱風已經到達最巔峰狀態，預估中心接觸陸地時，台東一帶風力會再更上一級，台北市區目前雖然風雨不明顯，但下午至傍晚也可能有較強風力達到9級。

劉宇其表示，過去一段時間楊柳颱風路徑又偏南，目前以從台南、高雄一帶出海的機會最高，期間也可能南北擺盪。

他指出，目前颱風眼相當清晰可見，周邊厚實雲系已開始影響綠島、蘭嶼，未來風力將更明顯，預計中午前後從台東登陸，下午至傍晚從南部陸地出海，明天凌晨到達中國華南一帶。此外，目前外圍環流逐漸將水氣帶入宜花及大台北地區，開始有零星短暫陣雨，部分時雨量已有10至20毫米，各地天氣轉為不穩定。

隨著颱風中心接近，劉宇其表示，東半部地區中午左右風雨就會逐漸明顯，下午起嘉義以南、澎湖風雨也會明顯增強，北部及馬祖也有較強陣風，中部及金門因位於中央山脈背風側，風雨較不明顯，甚至還有高溫出現。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

颱風及其外圍環流影響，氣象署表示，今天上午東半部雨勢漸增，下午至晚間嘉義以南降雨也逐漸增加；花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生機率。

氣象署也說，今天台東縣、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上。

另外，今天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其東部及東南部沿海浪高可達6米以上。