新北保母虐嬰害顱內出血、腦萎縮！二審減刑「判2年10月」原因曝

▲新北一名惡保母因情緒控管不佳虐嬰，造成男嬰腦傷，二審判2年10月。（示意圖，非本文當事者／翻攝自PAKUTASO）

記者閔文昱／綜合報導

新北市領有合格執照的葉姓女保母，去年2月受託在家中日間照顧僅6個月大的男嬰，卻因情緒控管不佳，連續數日以粗暴方式對男嬰施暴，包括用力搖晃、拉扯及外力撞擊，造成他顱內出血、雙側視網膜出血、癲癇發作、外斜視等嚴重傷害，一審被判3年6月減刑。案經上訴，葉女因與男嬰家屬達成和解並賠償，高院12日改判2年10月，可上訴。

案發於去年2月，當時葉女受男嬰父親委託，在家中日間照顧孩子3天，期間因情緒失控，連續以搖晃、拉扯及外力撞擊等粗暴方式對待，導致男嬰顱內出血、雙側視網膜出血、癲癇發作及外斜視等嚴重傷害。醫院檢查還發現，男嬰腦室擴大、腦萎縮及白質軟化，需長期復健治療，恐影響日後正常發育與身心健康。

男嬰父親於同年2月21日傍晚接回孩子後察覺異常，隔日凌晨緊急送醫，經診斷確認為創傷性硬腦膜下出血等重傷害。一審法院依「成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪」判葉女有期徒刑3年6月。葉女上訴否認有重傷害犯意，檢方則主張傷勢已達重傷害程度，雙方均不服提起上訴。

台灣高等法院二審根據醫師鑑定及證詞，認定葉女行為確實造成重傷害，妨害男嬰身體功能正常發育及未來發展，惟考量她主觀上僅具普通傷害的犯意，因此變更罪名為「成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪」。同時，葉女在二審期間與家屬達成和解並賠償，獲得原諒，且在庭上坦承大部分事實，多次道歉認錯。

對此，法官考量她患有持續性憂鬱症及恐音症，情緒管理能力不足，依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定減刑，最終判處有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。