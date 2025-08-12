全國首創身障機構設安寧病房　愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴

▲全國首創身障機構設立安寧病房，愛維養護中心「曉明軒」溫馨啟用。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理的新北市愛維養護中心，為讓院民在熟悉的環境中走完人生最後一哩路，特別在中心3樓設立1間安寧病房「曉明軒」和1間隔離室。曉明軒有大片的落地窗面對台北商港遼闊的海景，以及觀音山麓清脆翠山林和蟲鳴鳥叫，室內並散發精油的香味和心靈音樂。中心主任簡美婷表示，希望院民在家的陪伴和愛的關懷下，如破曉黎明之星，迎向新生。

新北市社會局副局長許秀能和衛福部社家署身心障礙福利組長尤詒君等參加啟用儀式。許秀能表示，愛維養護中心為市府在1998年委託永和耕莘醫院辦理，專門收容心智及肢體功能障礙致生活無法自理，或不具行動能力的重度身障者，目前有160多位院民，平均年齡近50歲，看到家屬有陪伴臨終的需求，為了避免到醫院來回奔波，因此在政府的支持下，全國首創在身障機構設立安寧病房，並結合淡水馬偕安寧團隊提供完善的服務。

▲全國首創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」在天主教台北總教區輔理主教趙永吉神父（左2）和新北市社會局副局長許秀能（右4）等人揭牌正式啟用。

啟用儀式由天主教台北總教區輔理主教趙永吉神父進行灑聖水及引領眾人祝福。他表示，主耶穌行奇蹟，讓各地送來的病患脫離身心靈的束縛；在現代則用專業的服務來回應病患和家屬的需求。「曉明軒」取自拉丁文Stella Matutina曉明之星的意涵，象徵光明、信仰與永恆，希望「陪伴走過黑夜、迎向永生」，回到主的懷抱。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫、新店耕莘醫院院長鄒繼群、財團法人安寧照顧基金會執行長張嘉芳、八里愛心教養院院長劉文湘等人蒞臨參加。趙嘉倫表示，這是身心障礙機構設立安寧照護的第一個模組，希望和馬偕團隊協力，讓病患和家屬在愛的環繞下，走最後一哩路。鄒繼群則表示，醫院受限於護病比，住院不容易，安寧病房不在於硬體設備，主要是軟體方面，同仁的照顧心理是否已準備好。

▲天主教台北總教區輔理主教趙永吉神父（右）為安寧病房灑聖水祈福。

張嘉芳表示，今年亦是安寧照顧基金會成立35周年，在35年前推動安寧照顧是非常辛苦的，從癌症、漸凍人到老人，身障者較少。她認為身障者的照顧比長照更加困難，安寧訴求身心寧的安頓，因此在安寧病房的每位照顧者就像是天使般的聖潔。

愛維養護中心主任簡美婷表示，在與家屬溝通服務時，家屬主動提出希望能在愛維終老，因此逐步從安寧教育宣導做起，再到安寧文化的建立，目前全中心有28位簽署拒絕急救插管等，有8位預立醫囑，在院內也曾為一位無親屬的阿河伯辦理告別式，由社工同仁幫忙捧斗、骨灰甕到完成樹葬。對院民來說，愛維就像是他們的家，因此用「愛」維成一個家，是中心每位同仁最高的信念。

▲愛維養護中心主任簡美婷（中）說明，「曉明軒」尊重每人的信仰，不僅有天主、基督的布置，也有佛陀的畫像。

▲曉明軒窗外可見台北商港遼闊的海景，以及觀音山麓清脆翠山林，亦可聽到蟲鳴鳥叫，讓最後安寧的院民得與大自然同在。