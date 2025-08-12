嘉義市購物節「滿千送百」　登錄金額破3億元創新高

▲ 買氣持續火熱！2025嘉義市購物節登錄金額破3億元 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義市購物節買氣再創高峰！活動自7月1日開跑迄今僅一個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，較去年同期大幅成長，寫下歷年最快紀錄！不僅顯示出嘉義市民與來訪旅客對活動的高度參與，也再度印證嘉義在地經濟的強勁動能。

黃敏惠表示，感謝全國民眾踴躍參與嘉義市購物節，讓活動短短一個多月便突破3億元大關。市府今年不僅加碼推出「來嘉住宿四重抽」，入住嘉義市特約旅宿即贈600元「嘉遊金」電子抵用券，還可享有即時抽、週週抽、住宿專屬抽與電子支付加碼抽等獎勵機會。

活動自7月1日起持續至10月12日止，消費者只需於稅籍登記嘉義市之店家消費並登錄發票，每滿500元即可獲得一次抽獎機會，最高可獲200組抽獎序號，提醒民眾儘早登錄發票，最終大獎將於10月20日抽出，包括百萬汽車、百萬現金、電動機車、萬元現金、3C產品與名牌包等，獎項總價值超過三佰萬元，提醒民眾儘早登錄，掌握中獎機會。

此外，嘉義市政府亦推出市民專屬「滿千送百」活動，自8月1日起開放嘉義市民兌換現金，只要憑7月1日起於嘉義市店家消費累積滿1,000元發票，即可領取100元現金，每人最高可領500元，補助總額為2500萬元，每日限量發放、兌完為止。

本次登錄突破 3 億元的幸運得主，是來自嘉義市的曾先生，他的中獎發票來自於在燦坤消費約 2 萬元。這筆消費其實是子女在 8 月 8 日父親節為他準備的禮物，沒想到竟意外讓他成為「破億加碼紅包」得主，抱回新臺幣 6,600 元現金。

今年首屆「2025嘉義市購物節-短影音競賽」也熱烈徵件中！鼓勵民眾以30至60秒短影音開箱嘉義市在地特色，總獎金高達6萬元，不限拍攝風格、不限投稿件數，即日起至9月15日止受理報名，徵件詳情請至嘉義市政府建設處官網或嘉義市購物節FB粉絲專頁查詢！嘉義市政府誠摯邀請全國民眾今夏走進嘉義、旅遊購物享優惠，與城市一同迎接經濟熱潮，把百萬大獎與美好回憶一起帶回家！更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/ ）與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。

建設處表示，根據統計今年每日平均發票登錄金額達753萬元，相較去年的391萬元，成長幅度超過93%、成長近一倍。其中電子支付使用率明顯上升，顯示市民與店家對數位參與機制的接受度大幅提升。嘉義市政府建設處表示，此次購物節的推動，不僅提升城市消費力，也帶動商圈熱度，成為地方振興的關鍵助力。