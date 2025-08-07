　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲幸運兒訂閱音樂串流平台爽中100萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

幸運兒是你嗎？KKBOX官方指出，最近接到國稅局來電，原以為有大事發生，結果竟通知一名用戶因訂閱中獎100萬元，且目前尚未領獎，因此官方也提醒用戶趕緊查看5至6月發票。此外，該期統一發票也有17人爽中1000萬，其中一位在五桐號消費，花了180元就成為幸運兒。

KKBOX官方在Threads表示，前陣子會計部分接到國稅局的電話，本以為要出大事了，結果真相神展開，原來是要通知「一名長期用戶」因訂閱發票而中了100萬元獎項，本尊仍未現身領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，官方小編羨慕又忌妒喊話，呼叫訂閱KKBOX的用戶們，趕緊查看自己5至6月份有沒有中獎，不然錯過了財神賜與的好運，真的是會崩潰到不行。

至於為何國稅局要通知業者，小編也統一解釋，「國稅局好像本來就會通知開出大獎發票的單位。」

事實上，財政部5日才發文提醒，5至6月期統一發票共有17名千萬得主誕生，有人在超商只花20元買飲料，也有民眾在五桐號消費180元就成為幸運兒，最重要的領獎期間為114年8月6日至11月5日，千萬別讓財神爺跑掉了，清單如下圖。

【1000萬發票中獎清冊，可點圖放大】

1000萬發票中獎清冊

1000萬發票中獎清冊

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

生活熱門新聞

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

午休買刮刮樂彩券　男下班發現中大獎

午休買刮刮樂彩券　男下班發現中大獎

美國肯塔基州一名23歲男子午休時順手買了一張刮刮樂彩券，他刮開第一個數字發現中獎，贏得1萬美元（約台幣29萬元）獎金，便開心把彩券塞進口袋中繼續工作，下班時把彩券所有數字刮開，才發現中5萬美元（約台幣149萬元），瞬間變百萬富翁。

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒123元中大獎

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒123元中大獎

吃西門町「老字號日本料理店」　爽中200萬！

吃西門町「老字號日本料理店」　爽中200萬！

關鍵字：

統一發票中獎訂閱kkbox千萬100萬幸運兒

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面