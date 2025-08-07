快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

▲幸運兒訂閱音樂串流平台爽中100萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

幸運兒是你嗎？KKBOX官方指出，最近接到國稅局來電，原以為有大事發生，結果竟通知一名用戶因訂閱中獎100萬元，且目前尚未領獎，因此官方也提醒用戶趕緊查看5至6月發票。此外，該期統一發票也有17人爽中1000萬，其中一位在五桐號消費，花了180元就成為幸運兒。

KKBOX官方在Threads表示，前陣子會計部分接到國稅局的電話，本以為要出大事了，結果真相神展開，原來是要通知「一名長期用戶」因訂閱發票而中了100萬元獎項，本尊仍未現身領取。

對此，官方小編羨慕又忌妒喊話，呼叫訂閱KKBOX的用戶們，趕緊查看自己5至6月份有沒有中獎，不然錯過了財神賜與的好運，真的是會崩潰到不行。

至於為何國稅局要通知業者，小編也統一解釋，「國稅局好像本來就會通知開出大獎發票的單位。」

事實上，財政部5日才發文提醒，5至6月期統一發票共有17名千萬得主誕生，有人在超商只花20元買飲料，也有民眾在五桐號消費180元就成為幸運兒，最重要的 領獎期間為114年8月6日至11月5日 ，千萬別讓財神爺跑掉了，清單如下圖。

【1000萬發票中獎清冊，可點圖放大】