遭爆主管集體舞弊「浮報上萬津貼」　台鐵：查證屬實絕不寬貸

▲台鐵嘉義機務段遭檢舉有主管集體舞弊和霸凌事件，圖非事件人物。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵嘉義機務段遭檢舉主管集體舞弊浮報津貼、獎金，每月進帳上萬元，還涉及偽造文書，基層司機員揭發後，未料台鐵層層包庇，主管溢領更肆無忌憚，吹哨者身分卻外洩慘遭霸凌，甚至被迫疲勞駕駛。台鐵則表示，該案仍查證調查中，並無延遲或不處理，若查證屬實，將嚴予追究相關人員責任，絕不寬貸。

根據《鏡週刊》報導，台鐵嘉義機務段多名主管利用職務之便，擅自調整工作班表中的「自主管理時數」，獲取額外的加班費，甚至還與主管共謀，安排主管假日上爽班，多領一倍的薪水，在浮報津貼、獎金下，每月進帳上萬元，甚至涉嫌偽造文書，沒有教導對象還領取教導獎金。

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有基層司機員向上級檢舉，未料台鐵冷處理，主管仍照樣溢領，吹哨者身分卻被外洩且慘遭霸凌、甚至被迫疲勞駕駛，其中一名主管更嗆「他後台很硬」。

對此，台鐵公司回應指出，台鐵公司接獲檢舉後第一時間旋交由政風單位啟動調查，絕對秉公處理，並無遲延或不予處理之情形，因現階段仍有部分檢舉內容待查證，正持續辦理當中，未來將依查證情況進行後續處理。同時，台鐵公司已指派機務處負責主管至案關單位督導機班管理情形。

有關檢舉提及疑涉霸凌部分，台鐵公司說明，台鐵針對職場霸凌事件訂定有「職場不法侵害預防計畫」，惟查台鐵公司尚未收到本案相關「職場不法侵害」申請調查，職安單位將主動進行關懷，依相關規定組成跨單位專案小組，針對疑涉霸凌情節展開調查釐清，保障同仁權益。

台鐵重申，對於公司內任何可能違法或違失行為，一向秉持毋枉毋縱、秉公調查，案內相關檢舉情節如查證屬實，將嚴予追究相關人員責任，絕不寬貸，以確保行車安全及友善職場環境。