「藝息山海」十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

▲Ireen藝術家見面交流會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府主辦「2025藝息山海-台東工藝國際駐村交流」活動正式啟動，匯聚來自日本、美國、馬來西亞等三位國際藝術家，7月至8月間陸續抵達台東駐村創作，同時也送台東三位優秀藝術家前往海外交流，開啟跨越國界的藝術旅程，讓台東工藝在世界舞台綻放。



文化處表示，辦理國際工藝交流計畫已行之有年，今年吸引近70位國際藝術家申請來台東駐村創作，獲選的工藝創作者分別為日本陶工藝家山下正行（Masayuki Yamashita）、馬來西亞編織工藝家陳芷儀（Ireen Tan Cheew Yee）、及來自百慕達的織品設計藝術家喬丹凱瑞（Jordan Carey）等3位，分別在哈匿藝術工作室（山下正行）、糸糸績地工作室（陳芷儀）及Mitoliken a Loma編織之屋（喬登），進行45天的駐地創作與交流。



首位進駐的馬來西亞編織工藝家陳芷儀，7月24日抵達台東，27日在糸糸績地工作室辦理首場藝術家交流見面會，現場聚集編織、植物染相關的工藝創作者交流。糸糸績地工作室主理人胡郁如（Ibu）與崁頂布農古調合音團現場演唱八部合音及織布歌，為Ireen接下來的駐村創作帶來祝福。透過駐村在糸糸績地工作室，深入在地文化脈絡，了解傳統、故事、工藝與日常生活，尊重且有意識地將在地文化元素融入作品。這正是每位駐村藝術家所寫下的「情詩」-從他方而來，以作品落地生根。



台東的三位藝術家也陸續前往海外交流，分別為以陶偶為創作主軸的巫伊平、擅長自然素材創作的謝聖華及專注於阿美族傳統頭飾復刻的王建傑，分別在日本屋久島埴生窯（巫伊平）、馬來西亞彭亨Sari Chempaka Art Village（謝聖華）及泰國曼谷 Atelier Rudee（王建傑），進行45天的駐地創作與交流。

文化處說明，「藝息山海」意喻藝術如同呼吸，自然、緩慢卻充滿力量，此一計畫集結6位藝術家，將創作出12件作品，國際藝術家來台東的山海之間尋找靈感，而台東藝術家帶著台東的風土、色彩前往世界不同角落，用雙手創作出跨越語言的溫柔連結，每一件作品化為詩篇，是獻給台東工藝的12首情詩。歡迎大家關注台東縣政府文化處粉專及藝息山海IG，掌握最新動態消息。