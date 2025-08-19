　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「處暑」轉機到！靜坐能聚財、睡好也養運...3招為下半年招好運

冥想,靜坐,思考。（圖／達志示意圖）

▲處暑是「陽退陰生」之時，穩心靜氣有助聚運。（圖／達志示意圖）

記者胡至欣／整理報導

2025年的「處暑」落在國曆8月23日（六），「處」意指止、終止，象徵酷暑即將告終、秋意悄悄現身，而從命理角度來看，處暑屬「火氣退、金氣生」，是身心調養與運勢整合的黃金時機。《科技紫微網》分享開運3招，想為下半年打下好基礎，不妨參考看看。

一、中元普渡祈福法：安家納福氣，放水燈化煞消災

處暑期間恰逢中元節，是全年最重要的祭祀節點之一。「普渡」不僅是敬神孝親，更是為家庭招來安定與福氣的大好時機。可在家中或就近廟宇設立供桌，誠心敬拜神明、祖先、地基主與普渡好兄弟。若有機會參加放水燈儀式，將寫上姓名的紙燈籠隨水流送行，象徵引魂歸位、消災解厄。這不僅是民俗，更是一種靈性的釋放。

二、清補飲食養生法：養肺滋潤，穩定睡眠養運氣

處暑後天氣逐漸轉涼，是養生調氣的關鍵時節。建議多攝取水梨、柚子、韭菜花等具有清潤作用的食材，幫助養肺潤燥、補充秋季能量。晚間可沖泡薰衣草花草茶，或搭配桂圓銀耳湯，有助於放鬆神經、改善睡眠。睡得好，氣場自然穩；身心平衡，運勢也會上升

三、修心練氣聚財法：靜坐瑜伽、微動排汗，內外都旺

處暑是「陽退陰生」之時，身心能量亦開始轉向內收，此時最忌心浮氣躁。建議每日安排短時間進行瑜伽、太極、靜坐或輕運動，讓身體微微出汗即可，不必過於劇烈，只求收斂。穩定的心境會讓你在人際與職場上更具磁性，財神也會默默靠近。保持內在平衡，就是開運的最佳法寶。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

節氣處暑轉機靜坐聚財睡眠養運開運運勢中元普渡清補養生瑜伽太極調養氣場科技紫微網

