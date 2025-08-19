「處暑」轉機到！靜坐能聚財、睡好也養運...3招為下半年招好運

▲處暑是「陽退陰生」之時，穩心靜氣有助聚運。（圖／達志示意圖）

2025年的「處暑」落在國曆8月23日（六），「處」意指止、終止，象徵酷暑即將告終、秋意悄悄現身，而從命理角度來看，處暑屬「火氣退、金氣生」，是身心調養與運勢整合的黃金時機。《科技紫微網》分享開運3招，想為下半年打下好基礎，不妨參考看看。

一、中元普渡祈福法：安家納福氣，放水燈化煞消災

處暑期間恰逢中元節，是全年最重要的祭祀節點之一。「普渡」不僅是敬神孝親，更是為家庭招來安定與福氣的大好時機。可在家中或就近廟宇設立供桌，誠心敬拜神明、祖先、地基主與普渡好兄弟。若有機會參加放水燈儀式，將寫上姓名的紙燈籠隨水流送行，象徵引魂歸位、消災解厄。這不僅是民俗，更是一種靈性的釋放。

二、清補飲食養生法：養肺滋潤，穩定睡眠養運氣

處暑後天氣逐漸轉涼，是養生調氣的關鍵時節。建議多攝取水梨、柚子、韭菜花等具有清潤作用的食材，幫助養肺潤燥、補充秋季能量。晚間可沖泡薰衣草花草茶，或搭配桂圓銀耳湯，有助於放鬆神經、改善睡眠。睡得好，氣場自然穩；身心平衡，運勢也會上升。

三、修心練氣聚財法：靜坐瑜伽、微動排汗，內外都旺

處暑是「陽退陰生」之時，身心能量亦開始轉向內收，此時最忌心浮氣躁。建議每日安排短時間進行瑜伽、太極、靜坐或輕運動，讓身體微微出汗即可，不必過於劇烈，只求收斂。穩定的心境會讓你在人際與職場上更具磁性，財神也會默默靠近。保持內在平衡，就是開運的最佳法寶。

