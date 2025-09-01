　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一支「孕婦跪地救人」的影片，陸媒也很快找到當事人，但在受訪時，當事人卻無奈表示，自己沒有懷孕，只是在衣服裡面塞了一個前背包。

事件發生在湖南衡陽，拍下影片的網友說，8月27日下午，她在路邊目擊一場車禍，當時一名中年女子因車禍倒地昏迷，她跟其他路人雖焦急萬分，卻不知該如何施救。

網友提到，她正在打電話叫救護車時，一名黑衣女子停下電動自行車，朝著傷者衝去，然後跪在地上開始做心肺復甦，按壓了10多分鐘後，另一名穿白衣、戴眼鏡的女子接手，繼續進行按壓。

▲黑衣女子目睹車禍發生，立刻下車救人。（圖／翻攝微博）

▲▼「孕婦跪地急救」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕。（圖／翻攝微博）

影片上傳之後，很快在網路上被瘋狂轉發，並有別的網友給了「孕婦跪地救人」的標題。

大陸媒體《極目新聞》很快找到「孕婦」本人姚琴，她表示，當下的情況非常緊急，她下車查看時，傷者已經沒有呼吸脈搏，「救人時沒有太多想法，出於本能，我平常性格也是這樣，希望給兒子樹立好榜樣。」

不過，姚琴也特別澄清，自己沒有懷孕，只是衣服裡面塞了一個前背包，「我是一名從醫20多年的護士。」

姚琴服務的醫院已對她見義勇為的行為給予了表彰獎勵，她的兒子也自豪表示，「媽媽是超級英雄！」

另外，衡陽中心醫院的工作人員表示，受傷女子今年50歲，還在醫院ICU救治中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

醉騎士人車失控衝進鳳梨田　酒測值0.77涉公共危險罪送辦

快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

大咖男星坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」！私下轉3萬金援　5年如一超暖心

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地「持續1小時」

洪詩剩一個月就要生了！「這胎很奇怪」孕體出狀況：好早就開始痛

惡女沖10倉鼠進馬桶傳IG炫耀　台中動保處：最高判2年+罰200萬

每一次都特別珍貴！喬科維奇直落3輕取史特魯夫　美網8強再遇弗里茨

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持有5年獲利975萬元

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

陸清華女博士闖短劇圈 自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警

香港房市慘　建築工失業轉做清潔

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

影／各國領導人全到齊天津！維安升級、防暴車出動

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人：我沒懷孕

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」 園內十個班級9廚師待命備餐

港警被騙去柬埔寨　園區看證件主動放人

更多熱門

相關新聞

85歲嬤無照騎4輪機車　撞孕婦雙雙送醫

85歲嬤無照騎4輪機車　撞孕婦雙雙送醫

台中市北屯區31日上午驚傳交通事故，1名85歲林姓阿嬤疑似無照駕駛輔助型4輪機車，在路口左轉時與對向直行的張姓孕婦發生碰撞，導致2人受傷倒地不起，所幸送醫後均無生命危險。警方初步研判，肇因疑為左轉車未禮讓直行車，詳細責任仍待交通大隊進一步鑑定。

蔡允潔產後帶女兒出國挨酸　心碎揭背後內幕

蔡允潔產後帶女兒出國挨酸　心碎揭背後內幕

愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭揭脆弱面

愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭揭脆弱面

台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　雙雙送醫

台中無照嬤騎四輪車左轉撞孕婦　雙雙送醫

玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨

玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨

關鍵字：

孕婦懷孕救人

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面