「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一支「孕婦跪地救人」的影片，陸媒也很快找到當事人，但在受訪時，當事人卻無奈表示，自己沒有懷孕，只是在衣服裡面塞了一個前背包。

事件發生在湖南衡陽，拍下影片的網友說，8月27日下午，她在路邊目擊一場車禍，當時一名中年女子因車禍倒地昏迷，她跟其他路人雖焦急萬分，卻不知該如何施救。

網友提到，她正在打電話叫救護車時，一名黑衣女子停下電動自行車，朝著傷者衝去，然後跪在地上開始做心肺復甦，按壓了10多分鐘後，另一名穿白衣、戴眼鏡的女子接手，繼續進行按壓。

▲黑衣女子目睹車禍發生，立刻下車救人。（圖／翻攝微博）



影片上傳之後，很快在網路上被瘋狂轉發，並有別的網友給了「孕婦跪地救人」的標題。

大陸媒體《極目新聞》很快找到「孕婦」本人姚琴，她表示，當下的情況非常緊急，她下車查看時，傷者已經沒有呼吸脈搏，「救人時沒有太多想法，出於本能，我平常性格也是這樣，希望給兒子樹立好榜樣。」

不過，姚琴也特別澄清，自己沒有懷孕，只是衣服裡面塞了一個前背包，「我是一名從醫20多年的護士。」

姚琴服務的醫院已對她見義勇為的行為給予了表彰獎勵，她的兒子也自豪表示，「媽媽是超級英雄！」

另外，衡陽中心醫院的工作人員表示，受傷女子今年50歲，還在醫院ICU救治中。