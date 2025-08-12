推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

▲美光基金會派出10位工程師到台中市和平國中舉辦晶片科學營，啟發偏鄉學童獲得平等學習機會。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

美光（Micron）在台子公司台灣美光晶圓旗下美光基金會，這兩日（11、12）於台中市和平國中舉辦「晶片科學營」（Chip Camp），以遊戲互動的方式，帶領偏鄉學生認識高科技晶片與人工智慧應用，並激發孩子們對科學與創新的興趣。該企業集團積極呼應聯合國永續發展目標 SDG 4優質教育，讓弱勢與偏鄉學童獲得平等學習機會。

美光基金會長期推動 STEM 科學教育，今年更將近年備受關注、被視為未來關鍵能力的 AI 技能引入偏鄉課堂。本次課程由六位來自半導體製程第一線的女性工程師授課，每位講師先從介紹自己在半導體晶片製程的角色，再結合團康遊戲、桌遊、有獎徵答等活動，以深入淺出的方式講解高科技晶片原理、AI 基礎與機器學習概念，讓學生在寓教於樂中建立科技素養。孩子們的專注和好奇，讓我們看見偏鄉教育的無限可能。

美光基金會代表表示，希望透過這樣的活動，讓更多孩子了解科技並非遙不可及，而是人人都能參與、運用的工具。本次課程兩天分別由10位來自半導體製程第一線的工程師授課，其中8位是女工程師，有別於以往工程師都是男性的印象。

每位講師先從介紹自己在半導體晶片製程的角色，再結合團康遊戲、桌遊、動手做實驗、有獎徵答等活動，美光在台灣的六千三百多名工程師中，女性占比已攀升到每5位工程師中就有1位女性的現況，大幅改變女生在理工領域表現差的刻板印象，開啟女性從事高科技業的未來趨勢。

活動期間，學生踴躍動手參與挑戰與設計，從被動聽課轉變為主動探索。和平國中校長葉天喜指出：「這不只是一次科技體驗，更是一場啟動學生創意與自信的儀式。感謝和平區在地的伯拉罕共生照顧勞動合作社，引薦美光基金會到校，讓孩子們與全球科技脈動接軌，拓展視野。」和平國中、伯拉罕合作社與美光基金會相信，今天的啟發，AI科技與創意的種子已悄然播下，可能在未來化為改變世界的力量。