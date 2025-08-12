　
社會 社會焦點 保障人權

55次尾隨、偷拍29女學生如廁　花蓮國小老師延押2個月

▲桃園市戴姓男大生去年8月暑假期間在學校某大樓，見女職員進入女廁後以手機從下方縫隙偷拍如廁畫面，當場被察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花蓮某國小代理老師偷拍女學生上廁所遭起訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮某國小去(2024)年發生代理老師偷拍女學生上廁所的事件，一名林姓代理老師任職不到1個月，尾隨學生如廁55次、受害學生29人，學生家長反映後，他還刻意隱瞞、刪光影像滅證，花蓮地檢署偵查終結後，認定林男涉嫌違反《兒童及少年福利法與權益保障法》等罪嫌，且有逃亡、滅證之虞，去年9月聲請羈押禁見獲准，如今羈押期屆滿，法院確認再延押2個月。

檢警調查，林男於去年8月應聘上花蓮市某國小代理老師，8月28日至9月12日擔任班導師期間，共55次尾隨女學生進入男女混合廁所，將手機透過廁所隔板下方縫隙，由下而上偷拍女學生如廁，受害學生達29人。

去年9月11日、12日有學生家長2度向林姓導師告知，在學校疑似被偷拍，要求導師向上通報，林師以避免引發學生恐慌為由，未依規定通報，向學生宣導上廁所要結伴同行、會加強巡查廁所等搪塞，同時刪除手機所攝錄不詳數量相關影片。

學生家長去年9月13日親自向學校通報，校方依學生指出遭偷拍時間，調閱走廊監視器畫面，發現女學生進入廁所後，林姓導師隨即進入又跑出來，校方立即報案，同天這名老師就自請離職。

檢警調閱監視器影像，持搜索票，扣得林姓老師2支手機、1台筆記型電腦、1台平板電腦、2張記憶卡、1顆隨身硬碟及桌上型電腦主機1台。花檢去年9月19日聲請羈押禁見獲准，今年1月15日宣布全案偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴林姓老師。檢方認為，林姓老師拘提時雖坦承犯行，但得知扣案手機經數位採證未能還原刪除影像，竟改口稱只是去上廁所、巡視掃具等，雖想偷拍但最後有克制住或沒成功等理由，犯後態度難認良好，審理時矯飾否認，進而造成被害兒童二度傷害，建請法官從重量刑。如今羈押期屆滿，法院確認自8月16日起再延押2個月。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

