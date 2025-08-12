　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

▲▼楊柳颱風陸上警報，下午4時最新雨量預測。（圖／氣象署提供） 

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（12日）下午4時公布楊柳颱風最新風雨預報，預測明天屏東縣（濱海鄉鎮、恆春半島）、花蓮縣、台東縣風力已達停班課標準；雨量部分，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區24小時雨量將達到停班課標準。至於是否停班課，由各縣市政府決策公布為準。

根據氣象署公布最新風力預測，明天上午6時至中午12時，屏東縣濱海地區、恆春半島、花蓮縣（含濱海地區）、台東縣（含濱海地區、蘭嶼綠島）將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準，其中蘭嶼綠島陣風最強可達14至15級。

至於最新24小時雨量預測，今晚8時至明晚8時嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區達到停班課標準，其中屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區雨量上看450毫米。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

【風力達停班課標準地區】
►屏東縣濱海鄉鎮：平均風4~5轉6~7級、陣風6~7轉9~10級
►恆春半島：平均風4~5轉7~8級、陣風6~7轉10~11級
►花蓮縣：平均風3~4轉6~7級、陣風5~6轉9~10級
►花蓮縣濱海鄉鎮：平均風4~5轉7~8級、陣風6~7轉10~11級
►台東縣：平均風3~4轉8~9級、陣風5~6轉11~12級
►台東縣濱海鄉鎮：平均風4~5轉9~10級、陣風6~7轉12~13級
►蘭嶼綠島：平均風7~8轉11~12級、陣風10~11轉14~15級

【雨量達停班課標準地區】
►嘉義縣山區：150~250毫米（標準200毫米）
►高雄市山區：250~400毫米（標準200毫米）
►屏東縣山區：300~450毫米（標準350毫米）
►花蓮縣山區：300~450毫米（標準350毫米）
►台東縣山區：300~450毫米（標準200毫米）

▲▼楊柳颱風陸上警報，下午4時最新風力預測。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風陸上警報，下午4時最新風力預測。（圖／氣象署提供） 

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

即／華信、立榮航空國內線13日全天取消

即／華信、立榮航空國內線13日全天取消

受楊柳颱風影響，華信航空明(13日)國內線航班全天取消。另外，立榮航空13日國內航線也全數取消，至於兩岸航線，可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

颱風懶人包！氣象粉專曝南部「危險時機點」

颱風懶人包！氣象粉專曝南部「危險時機點」

風雨要來了！池上「五花大綁」守護金城武樹

風雨要來了！池上「五花大綁」守護金城武樹

「楊柳」颱風來襲 台水公司:民眾蓄水備用

「楊柳」颱風來襲 台水公司:民眾蓄水備用

