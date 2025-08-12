333旅上兵沉迷線上博弈！營區內也玩　遭判3月+307萬獲利沒入

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓上兵服役期間多次在營區及住所使用手機登入「金大發」網站，以百家樂、拉霸機下注賭博，累積獲利逾307萬元。案件因軍中檢查手機時曝光，屏東地院依《陸海空軍刑法》審理，法院認其違反軍紀、影響重大，判處有期徒刑3個月，並沒收犯罪所得，全案可上訴。

案情曝光起因於單位在朝會時執行反賭博手機檢查，發現林男手機有登入賭博網站紀錄，並查獲其獲利資料。林男於警詢時坦承賭博過程及獲利金額，並有網站託售紀錄表佐證。

判決書指出，林姓男子原為陸軍機械化步兵第333旅某營連上兵（已於去年12月1日退伍），服役期間多次在營區及營外住所利用手機登入「金大發」線上博弈網站進行賭博，自112年12月起至113年8月8日間，基於在營區賭博及網路賭博的接續犯意，多次在營區及營外住所，利用手機登入「金大發」線上博弈網站進行賭博，透過台新銀行帳戶轉帳至賭博網站指定帳戶，以1：1兌換虛擬點數，再以百家樂、拉霸機等遊戲下注，期間累積獲利高達新臺幣307萬4450元。

法官認林男於服役期間，多次利用營內時間與休假期間在營外進行網路賭博，顯示其對軍令置若罔聞、視法治規範為無物，對部隊紀律維持與團體榮譽造成重大影響。

審理後以林男行為違反《陸海空軍刑法》第75條第1項規定，屬在軍事處所賭博財物罪，判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金，並沒收其全部犯罪所得新臺幣307萬4450元。可上訴。