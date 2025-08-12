陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

▲中共中央黨校。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央近日印發修訂後的《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》。據悉，中共中央曾在2019年11月印發《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，這是時隔6年後，中共中央對此文件再次進行修訂，新條例共分十章、75條，相較於舊條例，內容做出許多變化。

《北京青年報》報導，新《條例》包括十章，分別是：總則，設置和體制，班次和學制，教學工作，科研和決策諮詢工作，開放辦學，學員管理，隊伍建設，校風、教風和學風建設，機關黨的建設，辦學保障，執行與監督以及附則，

新條例新增不少規定，包括黨校（行政學院）對學員的教育培訓目標方面，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義；「反對特權思想和特權現象，反對任何濫用職權、謀求私利的行為」也是新增內容。

在「設置與體制」章節中，新《條例》增加「國家舉辦的普通高等學校黨委應當設立黨校」的規定，明確「堅持全黨辦黨校」的要求。

此外，新《條例》還規定，縣級黨校（行政學校）應當成為培訓黨的基層幹部和普通黨員的主渠道、主陣地。至於在「開放辦學」章節中，新增加「積極參與對外話語體系建設」，注重用中國話語和中國敘事體系講好中國故事、中國共產黨故事，宣介好習近平新時代中國特色社會主義思想等對外傳播的規定。

公開資訊顯示，黨校（行政學院）是中國共產黨領導的培養黨領導幹部之學校，是黨委的重要部門，是教育培訓幹部和黨員的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。