　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

▲▼總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，預告台灣明年度國防預算，將達到GDP3％。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

美國國務院前幕僚也是華府公關承包商惠頓（Christian Whiton），近日以「川普前幕僚」的名義發表文章，攻擊副總統蕭美琴，在台灣內部也出現有操作痕跡的訊息傳播鏈；而此同時，中共官媒《環球時報》、《解放軍報》更接連出手。

一位國安人士受訪時指出，總統賴清德宣布我國持續推動國防改革，預告明年度的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。中共官媒除了環球時報發表評論抨擊台灣對美軍購，解放軍報的御用評論員「張殿成」，也發表《两岸统一已刻不容缓？ 赖清德想继续谈，特朗普准备再狠宰一刀》一文，批評台灣從增加軍購到要求台積電赴美設廠，台灣被美國予取予求。

國安人士觀察，以惠頓的文章為例，雖然是打著所謂「川普政府前幕僚」的頭銜，但文中敘事內容幾乎都與中共官方脈絡相同，假稱大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔，或是將蕭美琴駐美期間獲得國際一致好評的表現，歪曲指控為「明顯可笑的」。

國安人士說，值得注意的是，就在台灣正在盤點國防需求、即將編列特別預算採購急需裝備的時候，中國也開始啟動攻擊台灣軍購的認知操作，近日引述《外交家》雜誌內容，卻不敢提到狄馬（Dmytro Burtsev）及戈洛德（Vita Golod）兩位作者。

這位人士點出，這兩人除了主張須正視「一帶一路」、俄中關係等議題對地區安全的現實影響，也呼籲包括台灣在內的前線地區應重視自身防衛準備與民主韌性；而戈洛德過去受訪時甚至多次強調中國官方角色曖昧，以及中國對俄羅斯入侵的立場讓烏克蘭民眾失望。

該人士說，目前有諸多證據指出，惠頓發文案背後有特定勢力刻意進行網路操弄，中國官媒接力跟進就是一個證明。隨著立法院下會期開議，未來針對台灣強化國防的預算，中方肯定會持續從各方面進行攻擊。

因此，國安人士特別提醒國人，北京當局從過去找台灣名嘴、政治人物、媒體協力，也開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

文總、青報聯手進駐台灣文博會　M2迫擊砲造型娃包登場

20%對等關稅生效　民眾黨：賴總統的「暫時」話術還要騙多久？

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

文總、青報聯手進駐台灣文博會　M2迫擊砲造型娃包登場

20%對等關稅生效　民眾黨：賴總統的「暫時」話術還要騙多久？

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

政治熱門新聞

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

1個多小時就散會　他遺憾藍白委1理由拒閱機密文件

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

更多熱門

相關新聞

即／台灣東部海域6.2地震「沖繩也在晃」！

即／台灣東部海域6.2地震「沖繩也在晃」！

台灣東部海域7日下午3時45分發生有感地震，中央氣象署指出，規模6.2，最大震度預估為3級。稍早日本氣象廳也觀測到同一起地震，並稱震央位於沖繩縣與那國島外海，規模5.7，最大震度3。

胡金龍憶代打開轟印象深：腳還在抖

胡金龍憶代打開轟印象深：腳還在抖

今美關稅叩關又面臨聯合戰備警巡　國軍已偵獲47架次共機擾台

今美關稅叩關又面臨聯合戰備警巡　國軍已偵獲47架次共機擾台

強生訪台讓中國跳腳　外交官員揭凱達格蘭論壇挺台訊號成形內幕

強生訪台讓中國跳腳　外交官員揭凱達格蘭論壇挺台訊號成形內幕

美國對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農年損15-20％

美國對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農年損15-20％

關鍵字：

國安台灣國防中共攻擊

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面