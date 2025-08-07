中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

▲總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，預告台灣明年度國防預算，將達到GDP3％。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國國務院前幕僚也是華府公關承包商惠頓（Christian Whiton），近日以「川普前幕僚」的名義發表文章，攻擊副總統蕭美琴，在台灣內部也出現有操作痕跡的訊息傳播鏈；而此同時，中共官媒《環球時報》、《解放軍報》更接連出手。

一位國安人士受訪時指出，總統賴清德宣布我國持續推動國防改革，預告明年度的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。中共官媒除了環球時報發表評論抨擊台灣對美軍購，解放軍報的御用評論員「張殿成」，也發表《两岸统一已刻不容缓？ 赖清德想继续谈，特朗普准备再狠宰一刀》一文，批評台灣從增加軍購到要求台積電赴美設廠，台灣被美國予取予求。

國安人士觀察，以惠頓的文章為例，雖然是打著所謂「川普政府前幕僚」的頭銜，但文中敘事內容幾乎都與中共官方脈絡相同，假稱大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔，或是將蕭美琴駐美期間獲得國際一致好評的表現，歪曲指控為「明顯可笑的」。

國安人士說，值得注意的是，就在台灣正在盤點國防需求、即將編列特別預算採購急需裝備的時候，中國也開始啟動攻擊台灣軍購的認知操作，近日引述《外交家》雜誌內容，卻不敢提到狄馬（Dmytro Burtsev）及戈洛德（Vita Golod）兩位作者。

這位人士點出，這兩人除了主張須正視「一帶一路」、俄中關係等議題對地區安全的現實影響，也呼籲包括台灣在內的前線地區應重視自身防衛準備與民主韌性；而戈洛德過去受訪時甚至多次強調中國官方角色曖昧，以及中國對俄羅斯入侵的立場讓烏克蘭民眾失望。

該人士說，目前有諸多證據指出，惠頓發文案背後有特定勢力刻意進行網路操弄，中國官媒接力跟進就是一個證明。隨著立法院下會期開議，未來針對台灣強化國防的預算，中方肯定會持續從各方面進行攻擊。

因此，國安人士特別提醒國人，北京當局從過去找台灣名嘴、政治人物、媒體協力，也開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。