楊柳逼近！林業保育署屏東分署轄區森林遊樂區、步道封閉

▲楊柳颱風接近，林業保育署屏東分署宣布因應措施 。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

應楊柳颱風接近，林業保育署屏東分署宣布，墾丁及雙流國家森林遊樂區與自然步道將於今(12)日下午5時起預警休園封閉；藤枝、檜谷山屋、北大武山及筏灣泰武步道仍未開放。若屏東縣發布停班停課或進入警戒區域，所轄場域將立即休園。

依據中央氣象署最新發布114年第11號楊柳颱風動態，預計於今（11）日深夜至明（12）晨發布海上警報，後續於明（12）日中午至下午發布陸上颱風警報。

林業保育署屏東分署轄內墾丁及雙流國家森林遊樂區及自然步道將自8月12日下午5時預警性休園及封閉。另藤枝國家森林遊樂區、檜谷山屋、北大武山及筏灣泰武步道，仍尚未開放。林後四林平地森林園區則維持正常開園。

若屏東縣政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，屏東分署所轄育樂場域立即休園。後續將視氣象預報及颱風警報解除後影響程度及環境整備情形，適時恢復開放，最新訊息將同步更新於台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)。

近期天候受颱風影響將趨不穩，請暫時避免入山，以維自身安全。