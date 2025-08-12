楊柳颱風逼近　高雄農改場提醒農友及早防範

▲即時清除雜草、殘枝或落果，避免阻塞排水。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

依據中央氣象署氣象預報，今年第11號颱風「楊柳」目前正朝台灣接近，預測將增強為中度颱風，周三(13日)對臺灣影響最大，受到颱風及其外圍環流影響，中南部有降雨，南部山區可能有局部豪雨，高雄區農業改良場提醒農友隨時掌握氣象署最新氣象資訊，及早進行防災準備，以降低農作物損害。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，颱風期間常見強風豪雨，易導致農作物倒伏、葉果損傷及田區積水，以下預防措施供農友參考。一、儘速採收：已屆成熟蔬果應儘速收成以減少損失；二、加強植株固定：香蕉及瓜果豆類蔬菜生育期或苗期植株易受強風損害，務必固定在支架或尼龍網上；三、維持排水暢通：長期淹水作物根系缺氧易衰弱，應即時清除園區內的殘枝落果，避免阻塞排水系統；四、穩固設施防蟲網：加強棗、木瓜及瓜果類等防蟲網牢固；五、暫緩施肥：若值作物生育期需施化肥，則注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。六、0728豪雨受損之果菜類田區，建議於颱風來臨前進行預防性病害防治，降低風雨造成之病害發生程度。

羅場長進一步指出連續降雨容易誘發病害與生理障礙，目前高屏地區二期水稻正值分蘗盛期，田間應保持排水暢通，颱風過後積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再灌溉，如遇強風導致葉片受損，請及早防治白葉枯病。棗枝條成熟已屆開花期，應將枝條固定，覆蓋防蟲網避免強風吹斷枝條；蓮霧正值催花期，如植株已覆蓋黑網，為避免強風造成黑網及枝葉嚴重破損，建議評估是否提前卸網，待颱風過境後重新覆蓋。作物在風雨後，可利用病害防治藥劑搭配清園及田間衛生管理措施，以防病害擴散蔓延。

他強調：「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，歡迎洽詢高雄農改場，技術人員將竭誠提供協助與建議。