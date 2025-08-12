楊柳直撲！馬太鞍堰塞湖恐提早溢流　花蓮縣府：7村將強制撤離

▲薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖情況，花蓮縣政府11日召開跨鄉鎮緊急應變會議，由代理秘書長饒忠主持，整合各單位資源，邀請受影響範圍鄉鎮長及村里長出席，嚴密監控並研擬應變作為，確保下游居民生命財產安全。受楊柳颱風影響，與會官員表示，最快將在今天強制撤離，敬請鄉親預先做好撤離準備。

代理秘書長饒忠表示，本案由農業部7月26日衛星影像監測發現馬太鞍溪上游（林田山第118林班地）形成堰塞湖，原推估10月中可能壩頂溢流（平均每日蓄水量95萬立方公尺模擬）。然而根據氣象署預估楊柳颱風直撲花東地區、今日發布陸警，為了防災應變，必須緊急召開堰塞湖受影響鄉鎮保全戶撤離計畫會議。

饒代理秘書長強調，應變時間不長，跟平常颱風撤離計畫性質不同，萬一颱風累積降雨量1,000mm，恐將提前於8月18日就發生壩頂溢流、造成房舍沖毀，嚴正要求相關單位保護鄉親財產安全，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等公所，會後須立即召開整備工作，將損失降到最低，最快今日開始撤離。

農業部林保署花蓮分署簡報說明，經航遙測分署航照影像完成判識與分析，平均崩塌深度40公尺，8月7日已與縣府團隊召開會議，粗估保全戶為252戶、4工寮，人數622人，目前已針對堰塞湖佈設CCTV即時影像及雨量計，評估規劃納入水位計、濃度計，以及鋼索感知器，隨時監測。

▲代理秘書長饒忠主持會議並表示，研判最快12日強制撤離，請鄉親預先做好準備。

風險評估部分，依據國有林地堰塞湖應變標準作業程序，此次堰塞湖風險已達高風險(橙色)等級，提出各項應變策略建議。

花蓮縣政府責成相關單位加強監測雨量、河川流量及坡地狀況，並透過災防群組即時通報警戒訊息及因應作為，確保必要時能迅速完成疏散與撤離規劃，縣府民政處已透過公共造產方式，正於馬太鞍溪下游辦理河床濬深減災工程。縣府也呼籲下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落鄉親提高警覺，並隨時注意官方發布的最新防災訊息，預作撤離準備。

與會人員包括林保署花蓮分署長黃群策、水利署第九河川分署主任工程司林弘毅、消防局長吳兆遠、副局長李龍聖、建設處長鄧子榆、警察局長陳百祿、民政處副處長吳俊毅、社會處副處長黃舒儀、光復鄉長林清水、萬榮鄉長梁光明，以及相關單位到場。