保育署花蓮分署轄內育樂場　17時起預警封閉、休園

▲▼花蓮分署表示，受楊柳颱風影響，轄內包括大農大富平地森林園區等育樂場域均預警性封閉休館。（圖／花蓮分署提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
依據中央氣象署公布之路徑潛勢預報，楊柳颱風將於8月13日接近並登陸台灣，為保障遊客安全，林業及自然保育署花蓮分署轄內各育樂場域預計自今天（12日）下午17時預警性休園、休館及封閉。
花蓮分署表示，預警性封閉措施包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館以及轄內各自然步道（佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段）。
花蓮分署同時表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞後，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。
相關訊息請上台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/News/News?id=20250811002)及林業保育署花蓮分署官網(https://hualien.forest.gov.tw/90000590/0076709)。
